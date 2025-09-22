هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی با کشور چین اظهار داشت: چین از گذشته طرف قراردادهای تجاری و سیاسی ایران بوده و با توجه به مواضع رهبری و سیاست‌های کلان کشور توافق ٢۵ ساله با چین تبیین شد و راه‌های علمیاتی آن در حال پیاده‌سازی است.

وی ادامه داد: دنیا پذیرفته که چین یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی است و ایران هم توانسته تفاهم‌نامه و قراردادهای متعددی با چین داشته باشد. باید توجه داشته باشیم در این شرایط اگر روابط اقتصادی را با چین افزایش ندهیم، موضوع مهم افزایش درآمدهای کشور عملیاتی نخواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: از طرف دیگر فروش نفت ایران دچار تحریم‌های شدید و بی‌سابقه آمریکا است، اما همه می‌دانند ایران هرگز در طول تاریخ در مقابل آمریکا سر خم نکرده و نمی‌کند و توانسته در شرایط سخت اقتصاد خود را پویا نگه دارد، از بازیگران مهم در صحنه بین‌الملل محسوب می‌شود و در این وضعیت چین می‌تواند یکی از بهترین طرف‌های اقتصادی ایران باشد.

محمدپور با اشاره به سفر اخیر وزیر اقتصاد به چین برای مذاکرات اقتصادی ادامه داد: سفر وزیر اقتصاد به چین را برای مذاکرات اقتصادی به فال نیک می‌گیریم و مجلس هم در کنار دولت بُعد نظارتی خود را بر فعالیت‌های اقتصادی دارد و قبل از انعقاد هر گونه قرارداد با چین باید موضوعِ آن در مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس مطرح شود و مجلس باید در جریان موضوعات قراردادها و تفاهم‌نامه ها قرار بگیرند.

وی گفت: قطعا از افزایش مراودات اقتصادی با چین استقبال می‌کنیم و طبق قانون برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی باید افزایش پیدا کند و یکی از نهادهایی که باید این موضوع قانونی را محقق کند، وزارت اقتصاد است و مجلس هم برای تسهیل اجرای این قانون باید به وزارت اقتصاد کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موارد مهم در مذاکرات اقتصادی با چین، بحث فروش نفت است، اظهار داشت: در شرایط فعلی فروش نفت به چین و یا به هر کشوری قطعا با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد و باید بپذیرم که این مشکل پیش روی ما قرار دارد. اما در نقطه مقابل آمریکا به چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی نگاه متفاوت‌تری نسبت به سایر کشورها دارد. اخیرا هم شاهد آن بودیم که خود آمریکا در اجلاس شانگهای هم اعتراف کرد که از ظرفیت اقتصادی چین کمتر استفاده کرده‌است. بنابراین اگر ایران از گذشته در مسیر همکاری با چین بوده و امروز هم به سمت چین حرکت کرده در جهت منافع ملی بوده است و این مسیر را ادامه می‌دهد .

