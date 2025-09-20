به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمدعلی حسین‌پور مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، با تأکید بر نقش کلیدی این بانک در تقویت زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور گفت: بانک کشاورزی بازوی اصلی توسعه کشاورزی و معیشت مردم است و اگر منابع آن تقویت شود، می‌تواند همچون موتور محرک، ظرفیت‌های پنهان کشاورزی و صنایع غذایی کشور را به حرکت درآورد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش کشاورزی، بر لزوم تمدید و امهال تسهیلات بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: پشتیبانی مالی بانک کشاورزی از کشاورزان، تضمین‌کننده تداوم تولید و شکوفایی اقتصاد روستایی است.

شهریاری ضمن قدردانی از تلاش‌های بانک کشاورزی در سال‌های اخیر، تقویت سرمایه این بانک را اقدامی راهبردی برای تحقق اهداف کلان امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور دانست.