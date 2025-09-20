عضو کمیسیون امنیت ملی:
با تقویت بانک کشاورزی، ظرفیت های پنهان بخش کشاورزی شکوفا میشود
محمدمهدی شهریاری نماینده خراسان شمالی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی، این بانک را بازوی اصلی توسعه کشاورزی و تضمینکننده امنیت غذایی کشور دانست و خواستار تقویت منابع مالی آن شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک کشاورزی، نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمدعلی حسینپور مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، با تأکید بر نقش کلیدی این بانک در تقویت زیرساختهای امنیت غذایی کشور گفت: بانک کشاورزی بازوی اصلی توسعه کشاورزی و معیشت مردم است و اگر منابع آن تقویت شود، میتواند همچون موتور محرک، ظرفیتهای پنهان کشاورزی و صنایع غذایی کشور را به حرکت درآورد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش کشاورزی، بر لزوم تمدید و امهال تسهیلات بهرهبرداران تأکید کرد و افزود: پشتیبانی مالی بانک کشاورزی از کشاورزان، تضمینکننده تداوم تولید و شکوفایی اقتصاد روستایی است.
شهریاری ضمن قدردانی از تلاشهای بانک کشاورزی در سالهای اخیر، تقویت سرمایه این بانک را اقدامی راهبردی برای تحقق اهداف کلان امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور دانست.