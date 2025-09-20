خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون امنیت ملی:

با تقویت بانک کشاورزی، ظرفیت های پنهان بخش کشاورزی شکوفا می‌شود

با تقویت بانک کشاورزی، ظرفیت های پنهان بخش کشاورزی شکوفا می‌شود
کد خبر : 1688657
لینک کوتاه کپی شد.

محمدمهدی شهریاری نماینده خراسان شمالی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی، این بانک را بازوی اصلی توسعه کشاورزی و تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور دانست و خواستار تقویت منابع مالی آن شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمدعلی حسین‌پور مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، با تأکید بر نقش کلیدی این بانک در تقویت زیرساخت‌های امنیت غذایی کشور گفت: بانک کشاورزی بازوی اصلی توسعه کشاورزی و معیشت مردم است و اگر منابع آن تقویت شود، می‌تواند همچون موتور محرک، ظرفیت‌های پنهان کشاورزی و صنایع غذایی کشور را به حرکت درآورد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش کشاورزی، بر لزوم تمدید و امهال تسهیلات بهره‌برداران تأکید کرد و افزود: پشتیبانی مالی بانک کشاورزی از کشاورزان، تضمین‌کننده تداوم تولید و شکوفایی اقتصاد روستایی است.

شهریاری ضمن قدردانی از تلاش‌های بانک کشاورزی در سال‌های اخیر، تقویت سرمایه این بانک را اقدامی راهبردی برای تحقق اهداف کلان امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی