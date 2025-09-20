خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی:

از توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی جلوگیری می‌کنیم

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، محدوده مورد مطالعه با محدوده فرونشستی انطباق داده می‌شود، تصریح کرد: از توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی جلوگیری می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، غلامرضا کاظمیان  معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان را برای کاهش مخاطرات فرونشست تشریح کرد و گفت: موضوع فرونشست یکی از مخاطرات طبیعی است که در حال حاضر بسیاری از مناطق شهری و غیرشهری کشور درگیر آن هستند و با چاره‌اندیشی‌های در حیطه وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در صدد کاهش این مخاطرات و آسیب‌ها هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی به مصوبه شورای عالی شهرسازی برای کاهش مخاطرات فرونشست اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مقرر شد، محدوده‌های فرونشستی شناسایی شوند و در طرح‌های توسعه و عمران مدنظر قرار بگیرد. در همین رابطه نیز نقشه‌های محدوده‌های فرونشستی از مراجع تخصصی مربوطه دریافت شده و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این زمینه فعال است. 

کاظمیان در خصوص مسئولیت‌های معاونت در موضوع فرونشست و کاهش مخاطرات آن توضیح داد: تمامی طرح‌های توسعه و عمرانی که به شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌آید، پیش از آن در کمیته‌های فنی بررسی می‌شود و محدوده مورد مطالعه با محدوده‌های فرونشستی انطباق داده می شود. 

به گفته وی، تلاش شده است تا از هرگونه توسعه شهری جدید در محدوده‌هایی که از خطر فرونشستی بالایی برخوردار هستند جلوگیری شود و طرح های توسعه و عمران در محدوده های پرخطر فرونشستی مصوب نمی‌شود.

 

