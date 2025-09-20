تأکید بر تأمین مالی و توسعه فناوری بارورسازی ابرها

به گزارش ایلنا به نقل از دفتر ریاست، بازرسی و امور بین‌الملل سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، به منظور بررسی مسائل و مشکلات عملیاتی و بودجه‌ای اجرای تعدیل وضع هوای کشور و افزایش بارش، جلسه‌ای با حضور توسلی نماینده دوره دوازدهم شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ به همراه رئیس و جمعی از مدیران سازمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهدی جوادیان‌زاده رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی نسبت به ارائه گزارش روند شکل‌گیری و اجرای عملیات باروری ابرها در ایران پرداخت.

وی اظهار داشت: بر اساس بیانیه سازمان جهانی هواشناسی در سال ۲۰۱۰ میلادی، انجام پروژه‌های بهبود وضع هوا باید به عنوان بخشی از یک استراتژی یکپارچه مدیریت منابع آب لحاظ شود.

جوادیان‌زاده با بیان اینکه اقتصادی‌ترین روش استحصال آب در ایران افزایش بارش از طریق باروری ابر است، با ملاحظه این نکته که وجود اطلاعات قابل‌اعتماد درباره اجرای بهینه و مؤثر عملیات باروری ابرها بسیار ضروری است؛ لذا در غیاب چنین اطلاعاتی، کارایی عملیات کاهش و بازده سرمایه‌گذاری‌های مالی نیز نامشخص خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای دقیق عملیات، تأمین ناوگان عملیاتی برای تحت پوشش قرار دادن کل کشور و تمام سامانه‌های عملیاتی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای منظم عملیات و استمرار در اجرای عملیات بارورسازی ابرها امکان ارتقاء بهره‌وری فناوری باروری ابرها و افزایش بارش در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، مأموریت‌های سازمان را مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب جوی با فناوری‌های نوین، توسعه و به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های زمینی، هوایی و فضایی، تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت و استانداردهای فنی، مقابله با مداخلات جوی مخرب داخلی و خارجی، ایجاد بستر تعامل بین‌المللی برای تبادل دانش و فناوری و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی دانست و آمادگی سازمان را جهت همکاریهای مشترک اعلام کرد.

وی در پایان به بیان نیازمندی‌های سازمان به منظور اثرگذاری و افزایش بارش در کشور پرداخت و اظهار داشت: در بخش تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز باروری ابرها دچار مشکل و نیازمند به تأمین منابع مالی مورد نیاز هستیم که با تعریف راهکار اخذ عوارض از مصرف‌کنندگان آب و آلایندگان هوا قابل تأمین است.

در ادامه این نشست، توسلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: ضمن تحلیل اطلاعات، دستاوردها، بررسی مطالعات بین‌المللی مرتبط و خروجی‌های عملیات تعدیل وضع هوای کشور در اقناع‌سازی مسئولان و متولیان سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

وی پیشنهاداتی درخصوص جذب منابع مالی ارائه داد و گفت: می‌توان از پتانسیل‌های موجود کشور و صندوق‌های مالی از قبیل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و صندوق توسعه ملی به منظور اجرای پروژه‌های باروری ابرها استفاده کرد.

توسلی نسبت به پیگیری و پشتیبانی از فعالیت‌های تعدیل وضع هوا اعلام آمادگی کرد.

