اعلام قیمت طلا و سکه ٢٩ شهریور ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ٢٩ شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ۶۵۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٩میلیون و ٣١۵هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١١ میلیون و ۶٨۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٩٨میلیون و ١۵٠هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٩١ میلیون و ١۵٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴٩میلیون و ۵۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢٩ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان رسید.

