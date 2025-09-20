به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع آگاه اعلام کردند که دولت مرکزی عراق، منطقه کردنشین این کشور و شرکت‌های نفتی خارجی به توافق اولیه برای ازسرگیری صادرات نفت با خط لوله کرکوک - جیحان نزدیک شده‌اند؛ توافقی که می‌تواند روزانه ۲۳۰ هزار بشکه به عرضه جهانی نفت اضافه کند.

کابینه دولت مرکزی طرح ازسرگیری صادرات نفت با خط لوله کرکوک - جیهان را تصویب اولیه کرده است، شرکت‌های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق نیز به‌طور آزمایشی موافقت خود را اعلام کرده‌اند.

این توافق در حالی پیش می‌رود که هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای احیای سهم بازار، کاهش عرضه داوطلبانه خود را به‌تدریج لغو کرده‌اند.

خط لوله کرکوک - جیهان از سال ۲۰۲۳ تاکنون غیرفعال بوده است. این توقف پس از آن رخ داد که دیوان داوری مالی در پاریس، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان در بازه سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ محکوم کرد.

ترکیه به این حکم اعتراض کرد و پرونده دوم مربوط به دوره پس از ۲۰۱۸ همچنان باز است.

پیش از توقف فعالیت، خط لوله کرکوک - جیهان روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت عراق، ازجمله ۳۷۰ هزار بشکه نفت خام منطقه کردنشین این کشور را به پایانه جیهان در جنوب ترکیه منتقل می‌کرد.

بر اساس طرح اولیه، اقلیم کردستان عراق متعهد می‌شود روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشکه نفت به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل دهد و ۵۰ هزار بشکه دیگر را برای مصرف داخلی نگه دارد.

فروش نفت از پایانه جیهان از سوی یک تاجر مستقل و بر اساس قیمت‌های رسمی سومو انجام خواهد شد.

برای هر بشکه فروخته‌شده، ۱۶ دلار به یک حساب امانی منتقل و به‌تناسب میان تولیدکنندگان توزیع می‌شود. باقیمانده درآمد به سومو تعلق خواهد گرفت. با این حال پیش‌نویس توافق هنوز مشخص نکرده که تولیدکنندگان چگونه یا چه زمانی حدود یک میلیارد دلار از بدهی‌های معوقه خود را که شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۱ انباشته شده است، دریافت خواهند کرد.

لوک کلمنتس، مدیر ارشد مالی شرکت جنل انرژی، هفته گذشته طی همایشی در اسلو اعلام کرد که پیشرفتی قابل‌توجه در تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه‌ها حاصل شده است، اما تصریح کرد که هنوز باید از این خط عبور کرد.

