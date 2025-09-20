پیشنهاد اروپا برای تسریع در توقف واردات انرژی از روسیه
کمیسیون اروپا اعلام کرد که پیشنهاد حذف سریعتر واردات انرژی فسیلی از روسیه را ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا اعلام کرد که بهزودی پیشنهاد شتاببخشی به روند حذف واردات انرژی از روسیه را ارائه خواهد کرد؛ اقدامی که در پی تماس اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو انجام شده است.
رئیس کمیسیون اروپا بهتازگی اعلام کرد که در تماس با رئیسجمهوری آمریکا درباره تقویت اقدامهای مشترک برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر روسیه گفتوگو کرده است.
فن در لاین تصریح کرد: کمیسیون اروپا در حال آمادهسازی نوزدهمین بسته تحریمی خود است که شامل محدودیتهایی در حوزه ارزهای دیجیتال، بانکها و انرژی خواهد بود.
اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد تا یکم دی ۱۴۰۶ (ژانویه ۲۰۲۸) به واردات نفت و گاز از روسیه پایان دهد، اما پیشنهاد تازه میتواند این جدول زمانی را تسریع کند.
پس از آغاز تنشهای مسکو و کییف در فوریه ۲۰۲۲ که بیش از سه سال میگذرد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان میلیاردها یورو انرژی و کالا ازجمله گاز طبیعی مایع شده (الانجی) و اورانیوم غنیشده از روسیه وارد میکنند.
آمریکا در هفتههای اخیر فشار بر اروپا را برای ایفای نقش فعالتر در توقف جنگ افزایش داده است.
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته است که تعرفههای سنگینی بر هند و چین، دو خریدار بزرگ نفت روسیه، اعمال و واردات انرژی از روسیه را متوقف کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا هم اعلام کرده است که دولت ترامپ تا زمانی که کشورهای اروپایی خود اقدام به اعمال عوارض تنبیهی بر چین و هند نکنند، تعرفههای اضافی بر کالاهای چینی برای توقف خرید نفت روسیه اعمال نخواهد کرد.