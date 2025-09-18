خبرگزاری کار ایران
به دلیل نقض دستورالعمل‌های فنی؛

هواپیمای یک شرکت داخلی به حکم سازمان هواپیمایی زمین‌گیر شد

سازمان هواپیمایی کشوری در واکنشی قاطع به عدم رعایت کامل برنامه‌های تعمیر و نگهداری، مجوز صلاحیت پروازی یک فروند هواپیمای داخلی را لغو و آن را زمین‌گیر کرد. به

به گزارش ایلنا،  در پی بازرسی‌های فنی معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از یکی از شرکت‌های هواپیمایی داخلی، مشخص شد برنامه‌ها و دستورالعمل‌های کارخانه سازنده در خصوص تعمیر و نگهداری فنی یکی از هواپیماهای این شرکت، به طور کامل رعایت نشده است. به همین منظور، سازمان ضمن عدم تمدید مجوز صلاحیت پروازی این هواپیما، دستورات لازم برای زمین‌گیر کردن آن را صادر کرد.

برای حصول اطمینان از ایمنی سایر هواپیماهای این شرکت، برنامه ممیزی ویژه‌ای به اجرا گذاشته شد. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری به مدیرعامل و مسئولان فنی و مهندسی شرکت مربوطه اخطار داد که در صورت تکرار موارد مشابه، اقدامات قانونی و تنبیهی بیشتری اعمال خواهد شد.

 سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که در موارد نقض الزامات و مقررات فنی ـ عملیاتی، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخوردهای قانونی لازم را برای حفظ و ارتقای ایمنی پروازها اعمال خواهد کرد.

 

