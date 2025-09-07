مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت:
۷۰ درصد ترافیک بر بستر فیلترشکنهاست
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم اکنون ۸۰ درصد کاربران ما از فیلتر شکن استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک ما هم متاسفانه بر این بستر اشغال شده است.
به گزارش ایلنا، بهزاد اکبری درباره حملات سایبری افزود: این حملات همیشه هست و برخی مواقع افزایش مییابد و در عملیاتهای وعده صادق و جنگ ۱۲ روزه افزایش چندین برابری داشت.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با بسیاری از این حملات مقابله میشود و اکنون حملات کاهش یافته است، اما هیچگاه این حملات خاموش نمیشود.
اکبری گفت: در کمتر از بیست ثانیه حملات کشف و مقابله میشود و از این بابت مشکلی نداریم.
وی افزود:همه حملات سایبری را رصد میکنیم و به مسئولان ذیربط هشدارهای لازم را میدهیم تا به سازمانهای که بیشتر در معرض نفوذ و هک هستند موارد لازم گفته شود.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره طرح ملی شبکه فیبر نوری افزود: محوریت دولت چهاردهم در این طرح ملی، اتصال است و ما شاهد افزایش کیفیت در قبال بهرهمندی منازل و کسب و کارها از فیبر نوری هستیم.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: برنامه خودمان را برای توسعه فیبر نوری دریایی اعلام کردهایم که اجرای فیبر نوری در خلیج فارس منجر به انعقاد چندین تفاهم نامه و قرارداد شده است.
وی درباره قطعیهای مکرر فیبر دریایی افزود: این موضوع را در داخل و خارج کشور داریم، اما شبکه فیبر نوری در داخل اگر دچار مشکل شود سریع برطرف میشود، اما در بخش بین الملل مسیرها محدود است و در مواقع قطعی زمان بیشتری برای رفع اختلالات نیاز داریم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکسری سرویسها در کشورهای همسایه هستند که ترجیح میدهیم خدمات مان را از آنجا بگیریم، اما بیش از ۷۰ درصد ترافیک ما بر بستر فیلتر شکن است و وقتی قطعی رخ میدهد سرویس کاربران مختل میشود مگر این که فیلتر شکن را خاموش کنند.
وی افزود: وزارت ارتباطات در بحث فیلترشکنها تنها نهاد تصمیم گیر نیست، اما پیگیریم که آثار اعمال سیاستها کاهش یابد و امیدواریم هر چه زودتر شاهد گشایش باشیم.
اکبری گفت: فیلتر شکنها مشکلات امنیتی سایبری ایجاد و اقتصاد دیجیتال کشور را مختل میکند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره راه اندازی پاپ بین الملل که در هفته دولت راه اندازی شد افزود: هدف این بود که نقاط حضور شبکه زیرساخت در خارج کشور هم باشد تا بتوانیم قطعیها و حملات را مدیریت کنیم.
اکبری گفت: ماموریت اصلی ما ارایه خدمات ارتباطی در داخل و بین الملل است و بنا داریم سبد خدمات مان را متنوع کنیم و یکی از اهداف مان این است که شرکت ارتباطات زیرساخت به فراهم کننده زیرساختهای دیجیتال و به ویژه هوش مصنوعی تبدیل شود تا منجر به تحول در صنایع بزرگ کشور شود.
وی افزود: در یکی از مناطق صنعتی تهران طرحی را در دستور کار داریم که کمک مهمی به تحول دیجیتال صنایع تهران میکند. اکبری درباره اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت برای تسهیل کیفیت دسترسی به پلتفرمهای پرکاربرد گفت: در مراکز تبادل ترافیک فقط ما سرمایه گذاری کردهایم و مراکزی در تهران، مشهد و شیراز داریم و کسانی که به این مراکز متصل شوند خدماتشان به مردم ارتقا پیدا میکند.
وی افزود: درباره پلتفرمهای خارجی هم سعی کنیم از بهترین مسیر این دسترسی برقرار شود، اما استفاده از فیلترشکنها کار ما را با مشکل مواجه میکند.