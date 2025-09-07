تعدیل نیرو در هالیبرتون کلید خورد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت آمریکایی ارائه خدمات به میدان‌های نفتی هالیبرتون در واکنش به افت تقاضا و کاهش قیمت نفت، در هفته‌های اخیر شماری از سرمایه انسانی خود را تعدیل کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده فشار مالی فزاینده بر صنعت نفت آمریکا در دوره‌ای از نوسان‌های شدید بازار جهانی است.

به گفته دو منبع آگاه از روند تعدیل، هالیبرتون این کاهش نیرو را در چند مرحله انجام داده و حداقل سه بخش تجاری این شرکت ۲۰ تا ۴۰ درصد کارکنان خود را از دست داده‌اند.

دامنه دقیق این تعدیل نیرو هنوز از سوی شرکت اعلام نشده است.

هالیبرتون سومین شرکت بزرگ خدمات میدان نفتی جهان از نظر درآمد، در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی ۴۸ هزار و ۳۹۵ کارمند داشته است.

این شرکت آمریکایی مستقر در هیوستون ایالت تگزاس در ماه ژوئن هشدار داده بود که به‌دلیل کاهش فعالیت در بخش نفت و گاز، با افت شدید درآمد سالانه روبه‌رو خواهد شد. سود هالیبرتون در سه‌ ماه دوم سال جاری میلادی ۳۳ درصد کاهش یافته است.

جف میلر، مدیرعامل هالیبرتون، در کنفرانسی تلفنی با تحلیلگران پس از انتشار گزارش مالی سه‌ ماهه دوم بیان کرد: بازار خدمات میدان نفتی نسبت به ۹۰ روز پیش بسیار متفاوت به نظر می‌رسد. رکود در آمریکای شمالی و کاهش فعالیت شرکت‌های ملی نفت در دیگر مناطق، چشم‌انداز بازار را از آنچه پیش‌تر انتظار می‌رفت، ضعیف‌تر کرده است.

شرکت‌های خدمات میدان نفتی مانند هالیبرتون، تخصص فنی، تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای پشتیبانی از عملیات حفاری، اکتشاف و تولید نفت و گاز را فراهم می‌کنند.

در همین حال شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس هم اعلام کرده است برای کاهش هزینه‌ها، تا ۲۵ درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل خواهد کرد.

