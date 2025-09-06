خبرگزاری کار ایران
توافقات با چین در چهارچوب قرارداد ٢۵ ساله است

توافقات با چین در چهارچوب قرارداد ٢۵ ساله است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه چینی‌ها تمایلی به افشای جزییات توافقات با این کشور نیستند، گفت: توافقات اخیر با چین در چهارچوب قرارداد ٢۵ ساله است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره جزییات توافقات با چین در سفر اخیر اظهار داشت: چینی‌ها تاکید دارند که درباره توافقات انجام شده موضوعی اطلاع‌رسانی نشود اما کلیات توافقات در چهار چوب قرارداد راهبردی ٢۵ ساله با چین است. 

وی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا درباره بازگشایی درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوز واردات بنزین سوپر گفت: امروز درگاه ملی برای صدور مجوز واردات بنزین باز شد و قرار بر این است که بدون انحصار مجوز  واردات بنزین صادر شود. 

 

