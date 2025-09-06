به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی‌زاده در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران با بیان اینکه فعالیت‌های دیپلماسی وزارت امور خارجه برای کاهش تحریم‌های اقتصادی برقرار است، اظهار داشت: همزمان با این اقدامات ، تکیه بر بخش خصوصی، تامین منابع مالی در سرمایه گذاری صادرات محور و تمرکز بر مناطق آزاد از ماموریت‌های اصلی وزارت اقتصاد بوده‌است.

وی ادامه داد: معتقدیم که دریچه ورود اقتصاد ایران به مرحله توسعه یافتگی از مناطق آزاد می‌گذرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشورمان گرفتار اقتصاد دولتی شده است، گفت: با حجم بسیار بالا یارانه که پرداخت می‌شود و مداخلات حداکثری که دولت‌ها انجام‌ می‌دهند، کشور دچار اقتصاد دولتی شده و همه می‌دانیم که چنین اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا تجربه موفقی نخواهد داشت. از این رو برخی از کشورها در چند دهه گذشته مسیر آزادسازی‌های اقتصادی را در پیش گرفتند و آزادسازی قیمت‌ها و بازار کار را به اجرا رسانند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی می‌خواهیم از اقتصاد بسته خارج شویم راهی جز آزادسازی قیمت‌ها نداریم، اظهار داشت: تجربه دنیا این بود که این آزادسازی قیمت‌ها، بسیاری از صنایع را نابود و کشور واردات محور کرد و بیکاری و تورم را افزایش داد و حتی این روند دو الی پنج دهه در کشورها زمان برد تا بتوانند از این موضوع نجات پیدا کنند و در این مدت دچار تورم‌های بالا شدند و مجددا تناوب بین سیاست‌های دولت گرا و آزاد طلب مستمر جابه‌جا شد و در نهایت شکست اجماع واشنگتنی رخ داد.

وزیر اقتصاد افزود: همزمان کشور چین در این زمینه تجربه ارزشمند ارایه داشت و از مکانیسم مناطق آزاد به گونه ای بهره برد که این کشور از شوک درمانی نجات پیدا کرد و نشان داد که می‌توان مسیر دیگری عبور کرد.

وی با بیان اینکه چینی‌ها از مکانیسم مناطق آزاد استفاده کردند و رقابت آزاد اقتصادی در این مناطق شکل گرفت، اظهار داشت: در این مناطق بازار کار منعطف بود و یارانه سنگین حذف شد و این مناطق صادرات محور بودند و این سیاست در چین جواب داد.

وی با اشاره به دلایل موفقیت چین در این رویه گفت: قواعد در سرزمین اصلی باقی ماند اما در مناطق آزاد سرزمین‌های جدیدی متولد شدند و مناطق آزاد رشد کردند و بیشترین سهم کیک اقتصادی به مناطق آزاد این کشور رسید و تعداد مناطق آزاد زیاد شد. در نهایت به مرور زمان مناطق آزاد بخش توجهی از کشور را فراگرفت و این تجربه نشان داد که مناطق آزاد می‌تواند مسیری به توسعه یافتگی باشد.

وزیر اقتصاد افزود: سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در کشورمان این اتفاق رخ نداد، علت این بود که در ایران با تغییر مستمر قوانین، با اهداف و برنامه تاسیس مناطق آزاد فاصله گرفتیم. اما در این دوره سیاست وزارت اقتصاد و دولت این است که این مسیر را برگردانیم. از این رو طرح تحول مناطق آزاد را تهیه کردیم و قرار بر این است که مناطق آزاد تخصصی شوند و آزادی واقعی اقتصاد در این مناطق به اجرا می‌رسد.

وی با بیان اینکه ستاد توسعه مناطق آزاد را تشکیل می‌دهیم، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که سرمایه گذاری در مناطق آزاد ارزی باشد و بحث بانک افشور‌ را دنبال می‌کنیم و باید رویه حال حاضر گمرک و مالیات اصلاح شود.

