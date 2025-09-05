انتظار قطار ایران و عراق برای عبور از پل شطالعرب
باوجود گذشت 24 ماه از کلنگ زنی پروژه راهبردی خط ریلی شلمچه-بصره، احداث پل بازشو بر روی شط العرب که از تعهدات طرف ایرانی است تنها 40 درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش ایلنا، باوجود گذشت 24 ماه از کلنگ زنی پروژه راهبردی خط ریلی شلمچه-بصره احداث پل بازشو بر روی شط العرب که از تعهدات طرف ایرانی است تنها 40 درصد پیشرفت داشته است. این درحالی است که کل پروژه باید 18ماهه به پایان میرسید.
مرزهای زمینی طولانی، در کنار پیوندهای عمیق مذهبی و قوی میان دو ملت ایران و عراق سبب شده است تا ارتباطات دو طرف همواره پر رونق باشد. بهگونهای که در سالهای اخیر تعداد گردشگران میان دو کشور رقم 9 میلیون نفر را نیز ثبت کرده است. در ایام اربعین نیز تعداد زائران از رقم 1.2 میلیون نفر در سال 1393 به 3.6 میلیون گردشگر رسیده است که نشان از جهش تردد میان دو کشور دارد.
تعداد زوار اربعین از سال 1393 تا سال 1403
درعینحال ظرفیتهای گردشگری مذهبی، سلامت و تفریحی موجود در دو کشور، ظرفیت افزایش تردد گردشگران و در نتیجه افزایش منافع اقتصادی برای طرفین را دارد. با اینحال ضعف زیر ساختهای حملونقل به ویژه در حوزه ریل از مهم ترین موانع افزایش ظرفیت گردشگری موجود میان ایران و عراق است. برای رفع این مشکل در بیش از دو دهه گذشته توافقها و مسیرهای مختلفی را برای اتصال ریلی میان طرفین انجام شده است. خط ریلی شلمچه-بصره به دلیل هزینه و زمان نسبت به سایر خطوط تعیین شده امکان بهرهبرداری سریعتر را دارد. این خط ریلی که تنها نیازمند 33 کیلومتر ریلگذاری، مینروبی 16 کیلومتر اول مسیر که بخشی از آن به پایان رسیده و احداث پل 800 متری بازشو بر روی شطالعرب است. با این وجود، احداث این خط ریلی حدود دو دهه است که به نتیجه نرسیده است. در نهایت طبق توافقات انجام شده در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ احداث پل بازشو بر روی شطالعرب بر عهده طرف ایرانی و ریلگذاری نیز بر عهده طرف عراقی قرار گرفت.
پس از این توافق نیز کلنگزنی این پروژه در دولت سیزدهم توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور و شیاع السودانی نخستوزیر عراق در شهریور 1403 بر زمین زده شد. همچنین مطابق اعلام طرفین، مقرر شد این پروژه در بازه ۱۸ماهه به پایان برسد. بااینحال عملیات اجرائی بهویژه تعهدات طرف ایرانی خط ریلی شلمچه-بصره باگذشت 24 ماه از زمان کلنگزنی پروژه با کندی مواجه شده است. بهگونهای که ساخت پل بازشو به گفته وزیر راه و شهرسازی تنها در احداث شمعهای پل تنها 40 درصد پیشرفت داشته و مینروبی نیز به نتیجه نهایی نرسیده است.
تأخیرهای متعدد در احداث این خط ریلی راهبردی که مخالفان زیادی در میان رقبای منطقهای ج.ا.ا و نیز معارضان افزایش روابط ایران و عراق دارد، باعث شده که هزینه احداث این خط ریلی برای طرف ایرانی بیش از گذشته شود. همچنین منافع راهبردی این خط ریلی برای کشور نیز به خطر بیفتد؛ لذا ضرورت دارد تعهد طرف ایرانی در اتمام رساندن احداث پل بازشو توسط راهآهن جمهوری اسلامی ایران هرچه سریعتر به پایان برسد تا کشور بیش از این متضرر تأخیر در اجرای این پروژه نشود.