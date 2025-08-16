مهدی صفری، معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه‌ اظهار داشت: سیاست شهید رییسی درباره ارتباط با کشورهای همسایه‌ به ویژه نسبت به کالاهای اساسی توسعه و افزایش تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه‌ بود و این سیاست در ٣ سال دوره ریاست جمهوری دنبال می‌شد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم هم تلاش می‌کند، این سیاست را دنبال کند و اولویت همچنان توسعه تجارت با کشورهای همسایه‌ است، ادامه داد: به ویژه درباره غلات سیاست‌های تقویت تجارت با کشورهای همسایه برای خنثی کردن تحریم‌ها ضروری است.

معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه همچنین درباره توافقات اخیر نسبت به راه‌اندازی کریدور زنگزور بدون ایران تاکید کرد: توصیه من این است که درباره کریدور زنگزور زیاد به مطبوعات و خبرسازی‌ها توجه نداشته باشیم و تمام این موضوعات جو رسانه‌ای است. ایران کریدور موازی زنگزور یعنی کریدور ارس را دنبال می‌کند که آخرین سفر شهید رییسی هم به کریدور ارس بود و با سرعت اجرای آن را دنبال می‌کرد.

صفری تاکید کرد : اگر مسیر ارس را تقویت کنیم کریدور ایران مسیر ترانزیتی در منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به قرارداد صلح ارمنستان و آذربایجان در آمریکا دربا ه کریدور زنگزور گفت: این موضوع تنها بر سر زنگزور نیست، بلکه ترامپ می‌خواهد از خود نمادی از صلح در دنیا داشته باشد بالاخره با سیاس‌های خود می‌خواهد با این مسائل، ابلاغ کنند اما ما باید از بقیه زیرک‌تر باشیم و موضوعات مورد نیاز آنها را زودتر اجرا کنیم به ویژه پروژه مسیر میانبر زنگزور.

وی درباره جو رسانه ای مبنی بر حذف ایران از کریدورهای ترانزیتی افزود: ما را نمی توانند حذف کنند، اگر بتوانیم مشکلات مسیر ارس را که راه افتاد و درصد پیشرفت آن هم بالا بود رفع کنیم و بتوانیم گمرک سبز را ایجاد کنیم امکان حذف ایران وجود ندارد مگر اینکه ما به این کریدور کم توجهی کنیم که توجه به آن یک کار پیوسته است.

صفری گفت: معتقدم درآمد آینده کشور درآمد ترانزیتی و درآمد صادرات دانش بنیان است و در این میان هیچ راهی جز تقویت کریدورها نداریم.

معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه درباره اجرای سیاست تهاتری غلات با نفت در دولت گذشته تاکید کرد: تهاتر غلات نباید تنها محدود به نفت باشد و می‌توان تهاتری غلات با کالاهای غیر نفتی را هم به اجرا برسانیم. می‌توانیم صادرات غیر نفتی به پاکستان داشته باشیم و مابه ازای آن برنج وارد کنیم. می‌توانیم از روسیه غلات وارد کنیم و صیفی‌جات و شیلات و مصالح ساختمانی تهاتر کنیم.

