قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ سهشنبه ۲۱ مرداد
کد خبر : 1672838
هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۱ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسید.
به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۵۷۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۴۲ تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۸ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۷ تومان است.