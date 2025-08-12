به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسیده است.