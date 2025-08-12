خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ سه‌شنبه ۲۱ مرداد

هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۱ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسید.

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۱۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۵۷۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۴۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۸ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۷ تومان است.

