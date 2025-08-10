مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:
وام ٢٠٠ میلیون تومانی برای پنل خورشیدی هر واحد مسکونی
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با توجه به اهمیت موضوع، بانک مسکن برای ایجاد پنل خورشیدی برای هر واحد مسکونی وام ٢٠٠ میلیون تومانی ارایه میدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی خورسندیان در نشست خبری حاشیه بازدید از پروژههای مسکن پردیس از ورود بانک مسکن برای کاهش ناترازی انرژی و برق در کشور خبر داد و گفت: بحث ناترازی انرژی امروز مسأله جدی کشور است از این رو استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان راهکار بر روی میز قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، بانک مسکن برای ایجاد پنل خورشیدی برای هر واحد مسکونی وام ٢٠٠ میلیون تومانی ارایه میدهد.
وی ادامه داد : این تسهیلات با نرخ سود ٢٣ درصد و در دوره بازپرداخت ۴ ساله به متقاضیان ارایه خواهد شد.
مدیر عامل بانک مسکن درباره احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن گفت: می پذیریم که سقف تسهیلات مسکن متناسب با قیمتهای بازار نیست، در حال حاضر در شهر تهران سقف تسهیلات مسکن برای کلان شهر تهران برای هر نفر ۵٠٠ میلیون تومان است که با تسهیلات جعاله این عدد به ٢۶٠ میلیون تومان میرسد، بنابراین یک زوج میتوانند یک میلیارد و ٢۶٠ میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن داشته باشند.
وی ادامه داد: قبول داریم که این رقم پایینی است و باید تامین مالی را گسترش دهیم اما بازپرداخت اقساط همین عدد معنادار است به طوریکه به طور متوسط به ٢٧ میلیون تومان میرسد آیا همه متقاضیان میتوانند اقساط ٢٧ میلیون تومانی را بپردازند؟