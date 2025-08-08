به گزارش خبرنگار ایلنا؛ رضا حسینی، به مناسبت روز خبرنگار، ضمن حضور در جمع خبرنگاران و با تبریک به مناسبت این روز ، به ارائه گزارشی از وضعیت تولید، بدهی بانکی و زنجیره تأمین سایپا پرداخت و از آمارهای مقایسه‌ای تولید که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، نقد کرد.

رضا حسینی مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه تولید این مجموعه صنعتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منطقی و طبق برنامه پیش رفته است، گفت: در ماه‌های اخیر، مشکلاتی خارج از کنترل، تولید گروه خودروسازی سایپا را تحت تأثیر قرار داد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته در تامین و تولید، تولید از دست رفته که عوامل متعددی داشت در نیمه دوم سال جاری جبران خواهد شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه مقایسه تولید خودرو باید منصفانه و در یک بازه مشخص باشد گفت: زمانی که مدیریت جدید سایپا (آذرماه ۱۴۰۳) مستقر شد، تولید روزانه سایپا به کمتر از ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در روز رسیده بود که پیش بینی می‌شد این روند کاهشی حتی به زیر ۱۰۰۰ دستگاه در روز برسد؛ اما هم اکنون تولید خودرو در سایپا با وجود تمام مشکلات و حوادث اعم از وقوع جنگ و آتش سوزی گمرک شهید رجایی، قطع برق و ... به طور میانگین نزدیک به ۱۴۵۰ دستگاه در روز بوده است.

وی افزود: قاعدتا به جهت مشکلاتی که خارج از کنترل ما بود و تمام واحدهای صنعتی هم درگیر آن شدند، با یک‌سری افت تولید مواجه بوده‌ایم. برای مثال اگر یک روز برق کارخانه قطع شود، یک روز تولید در هفته از دست می‌رود. حال اگر این را ضرب در چهار هفته در ماه و ۱۲ ماه سال کنیم، عدد قابل توجهی می‌شود. یا جنگ تحمیلی۱۲ روزه که طبیعتاً تولید تمامی خودروسازان از جمله سایپا را پایین آورد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا، همچنین به موضوع انفجار در بندرشهید رجایی اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که در این بندر رخ داد، بر تولید همه خودروسازان تاثیر منفی گذاشت. جدای از این دلایل عمومی، دلایل اختصاصی دیگری هم برای سایپا وجود داشت که تولید را تحت تاثیر خود قرار داد و منجر به از دست رفتن بخشی از تولید شد. برای مثال حدود ۱۸ هزار دستگاه از تولید وانت ۱۵۱ در سه‌ماهه اول سال به دلیل تاخیر در اخذ مجوز استاندارد از دست رفت؛ یعنی تقریباً روزی ۳۰۰ دستگاه.

وی ادامه داد: اگر این عوامل کاهنده در تولید امسال اتفاق نمی‌افتاد قطعا میانگین تولید روزانه خودرو در سایپا به بالای ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ دستگاه در روز می‌رسید.

وی ادامه داد: با وجود تمامی این مشکلات چند اتفاق و دست‌آورد خوب در سایپا اتفاق افتاد. اول آنکه بدهی سرفصل شده بانکی که سال گذشته در آذرماه حدود ۲۱ همت بود، اکنون به کمتر از ۸ همت رسیده است. این کاهش قابل توجه در بدهی بانکی سایپا، نشان‌دهنده پیشرفت در مدیریت مالی گروه سایپا است.

حسینی افزود: بدهی به زنجیره تأمین نیز که با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و کاهش چشمگیر فروش و ورودی‌های شرکت بوجود آمد به سرعت در حال جبران است و پیش‌بینی این است که در یک الی دو ماه آینده، بخش عمده‌ای از تعهدات معوق خودرو و همچنین بدهی به زنجیره تأمین پاس شود.

وی با اعلام اینکه در حوزه تأمین و زنجیره تولید، به‌زودی خبرهای بسیار خوبی از سایپا خواهید شنید، به برخی پروژه‌های توسعه محصول اشاره کرد و گفت: به زودی عرضه خودروهای جدید و به روز گروه خودروسازی سایپا مانند سیتروئن C3XR و پارس نوآ و همچنین عرضه آریا آغاز خواهد شد و در کنار این خودروهای داخلی تعدادی خودروی مونتاژی و وارداتی هم به سبد محصولات امسال گروه خودروسازی سایپا اضافه خواهد شد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا همچنین به تمرکز سایپا برای تولید خانواده جدید موتور و قوای محرکه در سایپا اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تاکید مدیریت ارشد، سایپا بعد از مدت‌ها عقب‌ماندگی خود در ساخت و عرضه خانواده موتور و قوای محرکه که ضعف موروثی گروه سایپا بود را برطرف کرده و به زودی شاهد ساخت و عرضه خانواده جدید موتور در شرکت مگاموتور سایپا خواهیم بود.

حسینی تاکید کرد: بخش عمده تولید از دست‌رفته گروه خودروسازی سایپا در ۶ ماهه دوم سال جبران خواهد شد و با برنامه‌ریزی های انجام‌شده ضمن افزایش تولید در هفته های آینده، شاهد کاهش چشمگیر تعهدات معوق و همچنین بدهی به زنجیره تامین خواهیم بود.

