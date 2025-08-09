در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
صندوق توسعه ملی جلوی ناترازی نفتی را میگیرد
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: حتما جلوی افزایش ناترازی نفت را میگیریم و به سمت کاهش ناترازیها میرویم. اگر ٢۵٠ هزار بشکه را سرمایه گذاری نکنیم در آینده تولید نفت کشور ٢۵٠ هزار بشکه کاهش پیدا میکند. صندوق مجبور است وارد این پروژهها شود.
علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژههای نفتی اظهار داشت: پروژههای سرمایهگذاری نفتی به صورت موردی بررسی میشوند. پروژههای نفتی برای ورود صندوق توسعه ملی باید سرمایهگذاری داشته باشند و این پروژه را به صندوق معرفی کنند، حال اینکه در پروژههای میادین مشترک نفتی با خیال راحتتری وارد میشویم چرا قید و بندهای آن کمتر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاری در میدان مشترک آرش در دستور کار قرار دارد، گفت: باید یک سرمایه گذار بخش خصوصی ورود کند و صندوق توسعه ملی شریک آن بخش خصوصی در این پروژه شود ما ورود مستقل نخواهیم داشت.
عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی تاکید کرد: نفت و گاز جزو اولویتهاو مزیتهای کشور است، امروز اگر بخواهیم صنعت را راهاندازی کنیم به گاز نیاز داریم و اگر برق را تقویت کنیم به گاز نیاز داریم و به خوبی می دانیم که نفت منبع درآمدزایی برای کشور است.
صالح با اشاره به افزایش تولید روزانه ٢۵٠ هزار بشکه نفت با ورود صندوق توسعه ملی به پروژههای نفتی تاکید کرد: این یک پروژه کاملا سودآور افزایش تولید نفت است که این پروژه افزایش ٢۵٠ هزار بشکه نفت در روز قرار است با سرمایه گذاری ٣ میلیارد دلار انجام شود. این سرمایه گذاری ٣ میلیارد دلار با اصل و فرع این رقم به ۶ میلیارد دلار میرسد. اگر ۵٠ درصد آن را برای بازپرداخت منابع سرمایه گذاری در نظر بگیریم به روزانه ١٢۵ هزار بشکه می رسیم اگر قیمت نفت را ۵۵ دلار را هم در نظر بگیریم کمتر از ٣ سال بازپرداخت خواهیم داشت.
وی افزود: این پروژه هم به نفع تولید نفت کشور است و هم اینکه بازگشت سرمایه گذاری صندوق با نرخ ٢۵ درصد انجام خواهد شد و عدم سرمایه گذاری در این صنعت را جبران میکنیم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نرخ سود و پیش بینی نرخ نفت گفت: نرخ را شورای اقتصاد تعیین میکند و نرخ نفت در مرحله اول برآوردی است و مجموعه پیش بینیها از جمله نهادهای بین المللی انرژی و اوپک را در نظر گرفتیم و برای یکسال میلادی قیمت نفت را ۶٠ تا ۶۵ دلار در نظر گرفتیم.
صالح درباره افزایش درآمد نفتی با ورود صندوق به پروژههای نفتی اظهار داشت: درباره این موضوعات باید تک به تک پروژهها را بررسی کنیم اما موضوع مهم این است که اگر ٢۵٠ هزار بشکه را سرمایه گذاری نکنیم در آینده تولید نفت کشور ٢۵٠ هزار بشکه کاهش پیدا میکند. صندوق مجبور است که وارد این پروژهها شود و حتما جلوی افزایش ناترازی نفت را میگیریم و به سمت کاهش ناترازیها میرویم.
وی تاکید کرد: برای سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه نفتی هیچ سقفی وجود ندارد و هر رقمی می تواند در این حوزه سرمایهگذاری کند.