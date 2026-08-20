خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قبولی 168 داوطلب در آزمون وکالت سال 1404 / کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان

قبولی 168 داوطلب در آزمون وکالت سال 1404 / کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان
کد خبر : 1828353
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر استانی سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی گفت: 168 داوطلب در آزمون وکالت سال 1404 این استان پذیرفته شدند. آمارها نشان می‌دهد تعداد پذیرفته‌شدگان نسبت به دوره‌های پیشین با کاهش همراه بوده است.

به گزارش ایلنا، مجتبی شاهوار به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکالت سال 1404 بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، موفق به کسب حد نصاب 70 درصد از یک درصد نمره تراز میانگین کل شده‌اند.

وی ادامه داد: کمبود مراکز آموزش حقوق در استان، تقلیل واحدهای علمی‌کاربردی به یک مرکز فراجا و نبود رشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های استان مرکزی، از دلایل اصلی کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در این استان است.

مدیر استانی سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی به فرایند احراز صلاحیت‌ها و آغاز دوره کارآموزی داوطلبان اشاره کرده و اظهار داشت: داوطلبان پس از احراز صلاحیت‌های عمومی و طی مراحل قانونی، دوره کارآموزی خود را آغاز می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز