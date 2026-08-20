قبولی 168 داوطلب در آزمون وکالت سال 1404 / کاهش تعداد پذیرفتهشدگان
مدیر استانی سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی گفت: 168 داوطلب در آزمون وکالت سال 1404 این استان پذیرفته شدند. آمارها نشان میدهد تعداد پذیرفتهشدگان نسبت به دورههای پیشین با کاهش همراه بوده است.
به گزارش ایلنا، مجتبی شاهوار به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکالت سال 1404 بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، موفق به کسب حد نصاب 70 درصد از یک درصد نمره تراز میانگین کل شدهاند.
وی ادامه داد: کمبود مراکز آموزش حقوق در استان، تقلیل واحدهای علمیکاربردی به یک مرکز فراجا و نبود رشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسی در دانشگاههای استان مرکزی، از دلایل اصلی کاهش تعداد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت در این استان است.
مدیر استانی سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی به فرایند احراز صلاحیتها و آغاز دوره کارآموزی داوطلبان اشاره کرده و اظهار داشت: داوطلبان پس از احراز صلاحیتهای عمومی و طی مراحل قانونی، دوره کارآموزی خود را آغاز میکنند.