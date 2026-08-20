مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی خبر داد:
اجرای عملیات برقرسانی به طرح نهضت ملی مسکن 8100 واحدی شهرستان اراک
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: عملیات اجرایی برقرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اراک موسوم به 8100 واحدی آغاز شد. تأمین زیرساختهای برق این پروژه با جدیت و رویکردی جهادی در حال پیگیری است.
به گزارش ایلنا، محمد نیکویی در جریان بازدید از طرح نهضت ملی مسکن اراک، شهرستان افزود: با تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، عملیات اجرایی برقرسانی به این طرح آغاز شده است و تلاش میشود با تسریع در اجرای شبکه، بسترهای لازم برای بهرهبرداری از این واحدهای مسکونی در موعد مقرر فراهم شود.
وی به اهمیت تأمین بهموقع زیرساختهای زیربنایی این طرح اشاره کرده و ادامه داد: تأمین برق پایدار و مطمئن، از الزامات اصلی آمادهسازی واحدهای نهضت ملی مسکن است و در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اجرای این پروژه را تا تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، با جدیت پیگیری خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تأمین به موقع تجهیزات، نقش مهمی در شتاببخشی به اجرای این پروژه دارد. تلاش مجموعه صنعت برق بر این است که زیرساخت برق متناسب با روند پیشرفت پروژه و نیاز واحدها در سریعترین زمان ممکن تأمین شود.