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رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور محلات به نیم‌ور

یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور محلات به نیم‌ور
کد خبر : 1828347
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی وانت‌پیکان و یک دستگاه کامیون در محور مواصلاتی محلات به نیم‌ور محدوده مقابل شهرک صنعتی صدریه، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی وانت‌پیکان و یک دستگاه کامیون در محور مواصلاتی محلات به نیم‌ور محدوده مقابل شهرک صنعتی صدریه، به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد.

وی ادامه داد: این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس دوراهی باقرآباد و شهری محلات به محل حادثه اعزام شدند. بررسی‌های انجام شده از صحنه وقوع حادثه نشان داد که در این حادثه رانندگی یک زن 22 ساله به دلیل شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده و یک مرد 24 ساله نیز مصدوم شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: فرد مصدوم این حادثه رانندگی که دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند فرایندهای درمان به بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات منتقل شده است.

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