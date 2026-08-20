رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
یک کشته دستاورد تصادف محور دودهک به دلیجان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: برخورد یک دستگاه تریلی با راننده یک خودروی سنگین که برای رفع نقص فنی خودروی خود در محور مواصلاتی دودهک به دلیجان نرسیده به جاده جاسب در حال تعمیر خودرو بود، یک کشته برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با راننده یک خودروی سنگین که برای رفع نقص فنی خودروی خود در محور مواصلاتی دودهک به دلیجان نرسیده به جاده جاسب، به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس علوم پزشکی استان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی به محل حادثه اعزام شد. در این حادثه، راننده مرد خودروی سنگین که حدود 50 سال سن داشت، بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد و تلاشهای تکنسینهای فوریتهای پزشکی برای نجات این مرد مؤثر واقع نشد.