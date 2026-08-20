خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

یک کشته دستاورد تصادف محور دودهک به دلیجان

یک کشته دستاورد تصادف محور دودهک به دلیجان
کد خبر : 1828346
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: برخورد یک دستگاه تریلی با راننده یک خودروی سنگین که برای رفع نقص فنی خودروی خود در محور مواصلاتی دودهک به دلیجان نرسیده به جاده جاسب در حال تعمیر خودرو بود، یک کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با راننده یک خودروی سنگین که برای رفع نقص فنی خودروی خود در محور مواصلاتی دودهک به دلیجان نرسیده به جاده جاسب، به سامانه 115 مرکز ارتباطات اورژانس علوم پزشکی استان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی به محل حادثه اعزام شد. در این حادثه، راننده مرد خودروی سنگین که حدود 50 سال سن داشت، بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد و تلاش‌های تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی برای نجات این مرد مؤثر واقع نشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز