مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین در آیین تجلیل از عکاسان خبری:
۹۰ میلیون دوربین در دست مردم است، اما هر دوربینداری عکاس نیست
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با تأکید بر اینکه فراگیر شدن دوربین تلفنهای همراه به معنای حرفهای شدن عکاسی نیست، گفت: عکاسی خبری یک حرفه تخصصی و هنری است و عکاس با ثبت یک لحظه میتواند بخشی از تاریخ یک جامعه را برای نسلهای آینده ماندگار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، آیین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین همزمان با روز عکاسی و با حضور محمد نوذری استاندار قزوین، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان رسانهای و عکاسان خبری در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.
در این مراسم، نقش عکاسان خبری در ثبت تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان و همچنین دغدغهها و مطالبات حرفهای این قشر مورد توجه قرار گرفت.
علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، در این مراسم با اشاره به اهمیت تاریخی ۲۸ مردادماه اظهار کرد: این روز علاوه بر اینکه با روز عکاسی پیوند خورده، یادآور یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران یعنی کودتای ۲۸ مرداد است و همین همزمانی بار دیگر اهمیت تصویر در ثبت و روایت تاریخ را نشان میدهد.
وی افزود: نباید قدرت و برد لنز دوربین را دستکم گرفت؛ چراکه عکاس خبری گاهی تنها با ثبت یک لحظه، روایتی ماندگار از یک اتفاق ایجاد میکند که میتواند سالها بعد به عنوان سندی تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به گسترش استفاده از تلفنهای همراه و دوربینهای دیجیتال ادامه داد: امروز تقریباً ۹۰ میلیون دوربین در قالب تلفنهای همراه در اختیار مردم قرار دارد و تقریباً هر فردی امکان ثبت تصویر را دارد، اما داشتن دوربین به معنای عکاس بودن نیست.
هوشمند تصریح کرد: عکاسی یک هنر و حرفه تخصصی است و در حوزههایی مانند خبر، هنر، سیاست، اجتماع و مستند، صرفاً داشتن ابزار کافی نیست؛ بلکه دانش، تجربه، آموزش و نگاه حرفهای است که یک عکاس را از یک تصویرگیر معمولی متمایز میکند.
وی با تأکید بر نقش عکاسان خبری در انعکاس رویدادهای استان گفت: عکاسان خبری در بسیاری از رویدادها در کنار خبرنگاران حضور دارند و با ثبت تصاویر، بخشی از واقعیتهای جامعه را به مخاطبان منتقل میکنند.
هوشمند خاطرنشان کرد: فعالیت عکاسان خبری تنها به انتشار یک تصویر در رسانه محدود نمیشود، بلکه آثار آنان میتواند به عنوان بخشی از حافظه تصویری استان و اسناد رویدادهای اجتماعی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: توسعه استان بدون روایت رسانهای و تصویری کامل نیست و عکاسان خبری با فعالیت حرفهای خود نقش مهمی در معرفی ظرفیتها، مشکلات، رویدادها و تحولات قزوین ایفا میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه عکاسان خبری تأکید کرد و گفت: باید نقش این قشر در عرصه اطلاعرسانی بیش از گذشته دیده شود و ظرفیت عکاسان حرفهای استان برای ثبت و حفظ رویدادهای مهم قزوین مورد استفاده قرار گیرد.
آئین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین با هدف قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه و بررسی مسائل و دغدغههای حرفهای آنان برگزار شد.