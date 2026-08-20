کارگران کاغذ پارس هفتتپه خواستار پرداخت مطالبات مرخصی سال ۱۴۰۳ شدند
جمعی از کارگران شرکت کاغذ پارس هفتتپه با بیان اینکه مطالبات مربوط به مانده مرخصی آنان مربوط به سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است، خواستار تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این کارگران در بیان مطالبه خود روز پنجشنبه اظهار کردند: با گذشت حدود ۲ سال، هنوز هزینه باقیمانده مرخصی خود را دریافت نکردهایم و با وجود وعدههای مدیریت شرکت و شورای کارگری، پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی سال ۱۴۰۳ همچنان به تعویق افتاده است.
آنان افزودند: هر بار وعده پرداخت این مطالبات داده میشود، اما تاکنون اقدامی عملی برای تسویه آن انجام نشده و موضوع به امروز و فردا موکول میشود.
این کارگران با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، تاکید کردند: دریافت بهموقع مطالبات و حقوق، حق قانونی و مسلم کارگران است و انتظار داریم مسئولان شرکت با جدیت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات مرخصی اقدام کنند.
کارگران کاغذ پارس همچنین خواستار شفافسازی مدیریت شرکت درباره زمان دقیق پرداخت این مطالبات و اجرای وعدههای داده شده شدند.