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کارگران کاغذ پارس هفت‌تپه خواستار پرداخت مطالبات مرخصی سال ۱۴۰۳ شدند

کارگران کاغذ پارس هفت‌تپه خواستار پرداخت مطالبات مرخصی سال ۱۴۰۳ شدند
کد خبر : 1828219
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جمعی از کارگران شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه با بیان اینکه مطالبات مربوط به مانده مرخصی آنان مربوط به سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است، خواستار تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این کارگران در بیان مطالبه خود روز پنجشنبه اظهار کردند: با گذشت حدود ۲ سال، هنوز هزینه باقیمانده مرخصی خود را دریافت نکرده‌ایم و با وجود وعده‌های مدیریت شرکت و شورای کارگری، پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی سال ۱۴۰۳ همچنان به تعویق افتاده است.

آنان افزودند: هر بار وعده پرداخت این مطالبات داده می‌شود، اما تاکنون اقدامی عملی برای تسویه آن انجام نشده و موضوع به امروز و فردا موکول می‌شود.

این کارگران با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، تاکید کردند: دریافت به‌موقع مطالبات و حقوق، حق قانونی و مسلم کارگران است و انتظار داریم مسئولان شرکت با جدیت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات مرخصی اقدام کنند.

کارگران کاغذ پارس همچنین خواستار شفاف‌سازی مدیریت شرکت درباره زمان دقیق پرداخت این مطالبات و اجرای وعده‌های داده شده شدند.

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