پیش بینی برداشت ۸۰۰ تن گلرنگ از اراضی دیم زنجان

به گزارش ایلنا، علی اربطی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول روغنی در استان، افزود: در سال زراعی جاری، دو هزار و ۲۸۷ هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت گلرنگ رفته است که بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود محصول خوبی از این مزارع استحصال شود.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد این محصول در شرایط دیم استان حدود ۳۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود، گفت: در میان مناطق مختلف استان، شهرستان زنجان بیشترین سهم از سطح زیر کشت این گیاه روغنی را به خود اختصاص داده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به تنوع ارقام کشت‌ شده اشاره کرد و گفت: عمده سطح زیر کشت مزارع دیم استان به رقم «فرامان» اختصاص دارد و ارقام «صفه» و «گلدشت» نیز از دیگر ارقام کشت‌شده در سطح مزارع استان هستند.

اربطی با تبیین اهمیت راهبردی و مزایای اقتصادی گلرنگ افزود: گلرنگ گیاهی کم‌توقع، مقاوم و چندمنظوره است که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع دانه‌های روغنی، گیاهان دارویی و تأمین علوفه دامی دارد، از این‌رو، به عنوان گزینه‌ای بسیار مناسب در رعایت تناوب زراعی اراضی دیم استان محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم انطباق الگوی کشت با شرایط اقلیمی و منابع آبی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز آبی اندک گلرنگ و سازگاری بالا با خشکی، توسعه کشت این محصول علاوه بر ارتقای پایداری تولید در دیم‌زارها، گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت غذایی و حرکت به‌سوی خودکفایی در تولید روغن خوراکی به شمار می‌رود و جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی زراعی استان قرار دارد.

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