مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان خبر داد:
برگزاری نخستین مسابقه طراحی پوستر با موضوع مزایای مصرف آبزیان در استان مرکزی
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این سازمان با هدف فرهنگسازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی درخصوص فواید مصرف محصولات آبزیان، نخستین مسابقه استانی طراحی پوستر را با موضوع مزایای مصرف آبزیان برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، حسن اکبری به اهدافی که این مسابقه پیگیری میکند اشاره داشته و افزود: این رویداد با برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی و با رویکرد کارگاهی برگزار میشود تا در کنار شناسایی استعدادهای جوان، پیامهای بخش شیلات را در قالب زبان هنر به جامعه منتقل کند.
وی ادامه داد: این مسابقه در تاریخ 8 شهریور ماه به صورت یکروزه و به صورت کارگاهی برگزار میشود. علاقهمندان و هنرمندان میتوانند از هماکنون تا تاریخ 29 مرداد ماه نسبت به ثبتنام خود در مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اقدام کنند.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به افزایش تقاضا برای محصولات دریایی و آبزیان اشاره کرده و اظهار داشت: هماکنون سرانه مصرف آبزیان در این استان حدود 10 کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین مصرف کشوری آن 14.5 کیلوگرم است.
اکبری تصریح کرد: میانگین مصرف آبزیان در جهان نیز حدود 23 کیلوگرم است. به این ترتیب استان مرکزی با میانگین جهانی حدود 13 کیلوگرم و با میانگین کشوری نیز 4.5 کیلوگرم فاصله دارد. بنابراین نیاز به اقدامات نهادینهسازی فرهنگ مصرف آبزیان در این استان وجود دارد.
وی بیان داشت: همراه با اقدامات فرهنگی، تقویت زنجیره تأمین و عرضه نیز در اولویت قرار دارد. نیاز است سازمانهای مرتبط از جمله شهرداریها با ایجاد تسهیلات و مساعدتهای ویژه، در زمینه ساخت و راهاندازی بازارچههای تخصصی عرضه محصولات آبزیان همکاری کنند.