برگزاری نخستین مسابقه طراحی پوستر با موضوع مزایای مصرف آبزیان در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، حسن اکبری به اهدافی که این مسابقه پیگیری می‌کند اشاره داشته و افزود: این رویداد با برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی و با رویکرد کارگاهی برگزار می‌شود تا در کنار شناسایی استعدادهای جوان، پیام‌های بخش شیلات را در قالب زبان هنر به جامعه منتقل کند.

وی ادامه داد: این مسابقه در تاریخ 8 شهریور ماه به صورت یک‌روزه و به صورت کارگاهی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان و هنرمندان می‌توانند از هم‌اکنون تا تاریخ 29 مرداد ماه نسبت به ثبت‌نام خود در مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اقدام کنند.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به افزایش تقاضا برای محصولات دریایی و آبزیان اشاره کرده و اظهار داشت: هم‌اکنون سرانه مصرف آبزیان در این استان حدود 10 کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین مصرف کشوری آن 14.5 کیلوگرم است.

اکبری تصریح کرد: میانگین مصرف آبزیان در جهان نیز حدود 23 کیلوگرم است. به این ترتیب استان مرکزی با میانگین جهانی حدود 13 کیلوگرم و با میانگین کشوری نیز 4.5 کیلوگرم فاصله دارد. بنابراین نیاز به اقدامات نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف آبزیان در این استان وجود دارد.

وی بیان داشت: همراه با اقدامات فرهنگی، تقویت زنجیره تأمین و عرضه نیز در اولویت قرار دارد. نیاز است سازمان‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها با ایجاد تسهیلات و مساعدت‌های ویژه، در زمینه ساخت و راه‌اندازی بازارچه‌های تخصصی عرضه محصولات آبزیان همکاری کنند.

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