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مدیرکل غله استان خبر داد:

افزایش 20 درصدی میزان خرید تضمینی گندم در استان مرکزی

افزایش 20 درصدی میزان خرید تضمینی گندم در استان مرکزی
کد خبر : 1827495
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سال جاری تاکنون مجموع گندم خریداری شده در این استان به 195 هزار تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: فرایند خرید تضمینی گندم در استان مرکزی همچنان در حال انجام است و تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود افزایش میزان خرید گندم در استان نسبت به سال گذشته تا اتمام تحویل گندم به سیلوها تثبیت شود.

وی ادامه داد: تاکنون 18 هزار و 500 کشاورز در استان مرکزی در 42 هزار محموله گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند. کیفیت گندم خریداری شده در سال جاری مطلوب‌تر از سال گذشته است که این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌توان آرد باکیفیت‌تری تولید کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به تعداد مراکز خرید گندم در استان اشاره کرده و اظهار داشت: اکنون از 31 مرکز فعال تحویل گندم کشاورزان این استان 25 مرکز فعال است. در برخی مناطق استان از جمله شهرستان زرندیه برداشت گندم به اتمام رسیده است.

ملکی به پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: از تاریخ 19 مرداد ماه سال جاری، بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان این استان پرداخت شده است. روزهای اخیر پرداخت‌ مطالبات گندم‌کاران با شتاب بیشتری انجام می‌شود.

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