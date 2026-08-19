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نماینده کارگران ساختمانی مازندران در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

مدیریت جدید تأمین اجتماعی در جهت تحقق انتظارات مردم تلاش کند

مدیریت جدید تأمین اجتماعی در جهت تحقق انتظارات مردم تلاش کند
کد خبر : 1827362
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نماینده کارگران ساختمانی مازندران با اشاره به تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، گفت: انتظار می‌رود مدیریت جدید این سازمان با نگاهی دلسوزانه، برنامه‌محور و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه، برای حل مسائل و مشکلات موجود و تحقق مطالبات بیمه‌شدگان، بازنشستگان و جامعه کارگری و کارفرمایی اقدام کند.

سید هادی ساداتی، فعال کارگری و نماینده کارگران ساختمانی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و اولویت‌های پیش‌روی مدیریت جدید این سازمان، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نهادهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور است و تصمیمات و عملکرد این سازمان به‌صورت مستقیم با زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته، کارگر و خانواده‌های آنان ارتباط دارد.

وی افزود: تغییر مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح برخی فرآیندها و حرکت جدی‌تر در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم باشد و از این منظر، جامعه کارگری و بازنشستگان انتظار دارند مدیریت جدید با رویکردی دلسوزانه و مبتنی بر واقعیت‌های موجود، برای رفع مشکلات و تحقق انتظارات بیمه‌شدگان گام بردارد.

نماینده کارگران ساختمانی مازندران ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه کارگری، به‌ویژه کارگران ساختمانی، با مسائل و دغدغه‌های متعددی در حوزه بیمه و خدمات تأمین اجتماعی مواجه هستند و انتظار می‌رود مدیریت جدید سازمان، توجه ویژه‌ای به وضعیت این گروه از بیمه‌شدگان داشته باشد.

ساداتی با اشاره به انتصاب محمدی به‌عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به سوابق مدیریتی وی، به‌ویژه تجربه حضور در سازمان فنی و حرفه‌ای، امیدواریم این تغییر مدیریتی بتواند به بهبود روند خدمت‌رسانی و تحقق بهتر انتظارات مردم منجر شود و شاهد رویکردی تازه در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جدید باید توجه به مسائل بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد؛ چراکه این قشر پس از سال‌ها خدمت و پرداخت حق بیمه، انتظار دارند از خدمات شایسته و متناسب با شأن و جایگاه خود برخوردار باشند.

نماینده کارگران ساختمانی مازندران همچنین به ضرورت ارتقای خدمات درمانی و رفاهی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بهبود کیفیت خدمات درمانی، کاهش بروکراسی و زمان انتظار بیمه‌شدگان، تقویت مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد و ارتقای سطح خدمات رفاهی باید در زمره اولویت‌های جدی مدیریت جدید قرار گیرد.

ساداتی تأکید کرد: نمی‌توان مشکلات و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی را صرفاً با تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت حل کرد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بلندمدت و کارشناسی‌شده هستیم و در این مسیر، بازنگری در ساختارهای ستادی، اصلاح فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نمایندگان واقعی جامعه کارگری و بازنشستگی می‌تواند مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری می‌توانند در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی به سازمان تأمین اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند، اظهار کرد: انتظار داریم مدیریت جدید سازمان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایان استفاده کند تا تصمیمات اتخاذشده بیش از گذشته با واقعیت‌های جامعه و نیازهای بیمه‌شدگان منطبق باشد.

نماینده کارگران ساختمانی مازندران در پایان گفت: انتظار جامعه کارگری از مدیریت جدید تأمین اجتماعی، افزایش کیفیت خدمات، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای حل مشکلات موجود است و امیدواریم دوره جدید مدیریت این سازمان، دوره‌ای همراه با پاسخگویی، تحول، کارآمدی و توجه جدی به مطالبات مردم باشد.

منبع ایلنا
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خبرنگار : صفا رنجبر کوچکسرایی
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