مدیریت جدید تأمین اجتماعی در جهت تحقق انتظارات مردم تلاش کند

سید هادی ساداتی، فعال کارگری و نماینده کارگران ساختمانی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و اولویت‌های پیش‌روی مدیریت جدید این سازمان، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نهادهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور است و تصمیمات و عملکرد این سازمان به‌صورت مستقیم با زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته، کارگر و خانواده‌های آنان ارتباط دارد.

وی افزود: تغییر مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح برخی فرآیندها و حرکت جدی‌تر در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم باشد و از این منظر، جامعه کارگری و بازنشستگان انتظار دارند مدیریت جدید با رویکردی دلسوزانه و مبتنی بر واقعیت‌های موجود، برای رفع مشکلات و تحقق انتظارات بیمه‌شدگان گام بردارد.

نماینده کارگران ساختمانی مازندران ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه کارگری، به‌ویژه کارگران ساختمانی، با مسائل و دغدغه‌های متعددی در حوزه بیمه و خدمات تأمین اجتماعی مواجه هستند و انتظار می‌رود مدیریت جدید سازمان، توجه ویژه‌ای به وضعیت این گروه از بیمه‌شدگان داشته باشد.

ساداتی با اشاره به انتصاب محمدی به‌عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: با توجه به سوابق مدیریتی وی، به‌ویژه تجربه حضور در سازمان فنی و حرفه‌ای، امیدواریم این تغییر مدیریتی بتواند به بهبود روند خدمت‌رسانی و تحقق بهتر انتظارات مردم منجر شود و شاهد رویکردی تازه در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جدید باید توجه به مسائل بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد؛ چراکه این قشر پس از سال‌ها خدمت و پرداخت حق بیمه، انتظار دارند از خدمات شایسته و متناسب با شأن و جایگاه خود برخوردار باشند.

نماینده کارگران ساختمانی مازندران همچنین به ضرورت ارتقای خدمات درمانی و رفاهی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بهبود کیفیت خدمات درمانی، کاهش بروکراسی و زمان انتظار بیمه‌شدگان، تقویت مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد و ارتقای سطح خدمات رفاهی باید در زمره اولویت‌های جدی مدیریت جدید قرار گیرد.

ساداتی تأکید کرد: نمی‌توان مشکلات و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی را صرفاً با تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت حل کرد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بلندمدت و کارشناسی‌شده هستیم و در این مسیر، بازنگری در ساختارهای ستادی، اصلاح فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نمایندگان واقعی جامعه کارگری و بازنشستگی می‌تواند مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری می‌توانند در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی به سازمان تأمین اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند، اظهار کرد: انتظار داریم مدیریت جدید سازمان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایان استفاده کند تا تصمیمات اتخاذشده بیش از گذشته با واقعیت‌های جامعه و نیازهای بیمه‌شدگان منطبق باشد.

نماینده کارگران ساختمانی مازندران در پایان گفت: انتظار جامعه کارگری از مدیریت جدید تأمین اجتماعی، افزایش کیفیت خدمات، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای حل مشکلات موجود است و امیدواریم دوره جدید مدیریت این سازمان، دوره‌ای همراه با پاسخگویی، تحول، کارآمدی و توجه جدی به مطالبات مردم باشد.

منبع ایلنا

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