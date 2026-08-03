نماینده مجلس عنوان کرد:
نیاز نهادهای فرهنگی و هنری به حمایتهای گسترده برای اثرگذاری در جامعه / پیگیری ویژه برای احیاء خانه مطبوعات
مدیرکل ارشاد استان مرکزی: ارتقاء زیرساختهای فرهنگی نیازمند همافزایی است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: نهادهای فرهنگی و هنری و همچنین فعالان این بخش برای اثرگذاری هر چه بیشتر در جامعه به حمایتهای گسترده نیاز دارند و این موضوع باید در دستور کار ویژه متولیان امر قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، نادر قلی ابراهیمی در جریان دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با هدف بررسی راهکارهای تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری، افزود: باید با تکیه بر خرد جمعی، از تمامی ظرفیتها برای خدمترسانی مطلوب به جامعه فرهنگ و هنر استفاده کرد.
وی به مسائل نرمافزاری در حوزههای فرهنگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مسائل نرمافزاری در بخشهای فرهنگی و هنری اولویت اصلی است و دستگاههای اجرایی مرتبط باید نسبت به پیگیری جدی چالشهای این حوزه در سطح ملی و استانی اهتمام ویژهای داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تشکیل تیم منسجم و بهرهگیری از خرد جمعی، به نتایج درخشانی دست یافته است. برگزاری رویدادهای فرهنگی گسترده در ایام اخیر، گواهی بر این موفقیت است.
ابراهیمی تصریح کرد: هماهنگی مستمر بین نمایندگان مجلس، وزارتخانه و دستگاههای اجرایی، کلید پیشبرد مؤثر اهداف فرهنگی و هنری در استان مرکزی است. آمادگی کامل خود را برای پیگیری موارد ضروری از طریق مکاتبات و نشست با مقامات کشوری اعلام میکنم.
وی بر ضرورت احیاء فعالیتهای خانه مطبوعات در استان اشاره کرده و بیان داشت: احیاء و از سرگیری فعالیتهای خانه مطبوعات پس از بازگشایی سامانه مربوطه، در آستانه روز خبرنگار نیازمند پیگیری ویژه است تا دغدغههای اصحاب رسانه به بهترین نحو ممکن پاسخ داده شود.
ارتقاء زیرساختهای فرهنگی نیازمند همافزایی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این دیدار بر ضرورت ارتقاء زیرساختهای فرهنگی اشاره کرده و گفت: ارتقاء زیرساختهای فرهنگی این استان نیازمند همافزایی هر چه بیشتر است و نقش کلیدی نمایندگان مجلس در تحقق این موضوع بسیار تأثیرگذار است.
علی ایزدی افزود: اهمیت و جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دستگاههای اجرایی و ادارات استانی، ایجاب میکند که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل با نمایندگان مجلس، برای رفع چالشهای موجود در حوزه فرهنگ و هنر گامهای اساسی برداشته شود.
وی ادامه داد: جامعه فرهنگی و هنری استان مرکزی در ایام سخت و سرنوشتساز، در ترغیب و تشویق شهروندان جهت حضور گسترده در عرصههای مختلف بسیار اثرگذار ظاهر شدند و هماکنون نیز نیازمند حمایتهای جدی برای تداوم فعالیتهای خود در این مسیر هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته حدود 600 فعالیت فرهنگی و هنری در استان انجام شد. در این بازه زمانی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان با کمترین توقعات و امکانات، بیشترین فعالیتهای فرهنگی و هنری را به ثمر نشاندند.