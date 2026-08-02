طرح نظارت ویژه بر بازار گوشت وارداتی در البرز اجرا میشود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از آغاز طرح نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی، بهویژه گوشت قرمز وارداتی، خبر داد و گفت: در قالب این طرح، نحوه عرضه، قیمتگذاری و رعایت ضوابط قانونی توسط واحدهای صنفی بهصورت مستمر رصد و با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه بر بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: با توجه به ضرورت کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع، نظارت بر بازار گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در چارچوب این طرح، نحوه عرضه، قیمت فروش، درج قیمت، صدور فاکتور و رعایت ضوابط قانونی از سوی واحدهای صنفی و عوامل توزیع بهصورت مستمر مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و اطمینان از عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب و در چارچوب ضوابط قانونی است.
صالحی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار کالاهای اساسی با همکاری دستگاههای مسئول ادامه خواهد داشت و شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت و پیگیری کنند.