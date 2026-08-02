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طرح نظارت ویژه بر بازار گوشت وارداتی در البرز اجرا می‌شود

طرح نظارت ویژه بر بازار گوشت وارداتی در البرز اجرا می‌شود
کد خبر : 1821529
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از آغاز طرح نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه گوشت قرمز وارداتی، خبر داد و گفت: در قالب این طرح، نحوه عرضه، قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط قانونی توسط واحدهای صنفی به‌صورت مستمر رصد و با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه بر بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: با توجه به ضرورت کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع، نظارت بر بازار گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در چارچوب این طرح، نحوه عرضه، قیمت فروش، درج قیمت، صدور فاکتور و رعایت ضوابط قانونی از سوی واحدهای صنفی و عوامل توزیع به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و اطمینان از عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب و در چارچوب ضوابط قانونی است.

صالحی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار کالاهای اساسی با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داشت و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت و پیگیری کنند.

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