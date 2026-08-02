استاندار اردبیل:
واحدهای تولیدی تامین ۵درصد برق مورد نیاز از طریق انرژی تجدیدپذیر را تسریع کنند
استاندار اردبیل گفت: واحدهای تولیدی اقدامات خود را برای تامین حداقل ۵درصد برق مورد نیاز خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی، تسریع کنند.
به گزارش ایلنا، مسعود امامی یگانه در نشست کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی استان با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش دولتی اظهار کرد: تاکنون در ۷۰ ساختمان اداری استان پنلهای خورشیدی نصب شده و این روند با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش وابستگی به شبکه برق ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در شهرک تخصصی انرژی استان اردبیل ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر ایجاد شده است، افزود: ایجاد دفتر انرژی خورشیدی در ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و همچنین ترغیب واحدهای تولیدی به احداث نیروگاههای خورشیدی، از ضرورتهای توسعه این بخش است.
استاندار اردبیل احداث نیروگاههای خورشیدی را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: علاوه بر بخش صنعت، واحدهای بزرگ تولیدی و بخش کشاورزی نیز باید در مسیر ایجاد این نیروگاهها گام بردارند.
امامی یگانه با اشاره به حمایتهای دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت از طریق ارائه تسهیلات، تسریع در صدور مجوزها و پشتیبانیهای فنی، از صنایع برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر حمایت میکند.
وی اظهار کرد: استفاده از روشهای هیبریدی در احداث نیروگاهها، بهگونهای که بخشی از برق تولیدی برای مصرف خود واحد صنعتی و مازاد آن به شبکه سراسری تزریق شود، مورد تأکید است.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به برنامهریزی برای آغاز عملیات اجرایی ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط کارخانههای استان، گفت: ایجاد فهم مشترک میان صاحبان صنایع نسبت به ضرورت سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی، لازمه تحقق اهداف استان در حوزه مدیریت انرژی و تأمین برق پایدار است.