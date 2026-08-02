«بیخوابی» نماینده سینمای کوتاه شیراز در جشنواره فیلم اینسکو لهستان
فیلم کوتاه «بیخوابی» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیهکنندگی شیما پورسهمالدین از هنرمندان شیراز، به پنجاهوسومین دوره جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» لهستان راه یافت.
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «بیخوابی» به کارگردانی مسعود احمدی و تهیهکنندگی شیما پورسهمالدین، از هنرمندان شیراز، در ادامه حضورهای بینالمللی خود به پنجاهوسومین دوره جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» (Ińskie Lato Filmowe) در لهستان راه یافت.
این انتخاب، پنجمین حضور بینالمللی «بیخوابی» در جشنوارههای سینمایی جهان محسوب میشود.
پنجاهوسومین دوره جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» از ۷ تا ۱۶ اوت ۲۰۲۶ برابر با ۱۷ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در شهر اینسکو در شمالغربی لهستان برگزار خواهد شد.
این جشنواره که یکی از رویدادهای باسابقه سینمایی لهستان به شمار میرود، فعالیت خود را از سال ۱۹۷۳ آغاز کرده و با حمایت مؤسسه فیلم لهستان (PISF) و وزارت فرهنگ لهستان برگزار میشود.
جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» با تمرکز بر سینمای هنری و غیرتجاری برگزار میشود و فضای برگزاری آن در کنار طبیعت پارک منظره اینسکو، ویژگی متفاوتی به این رویداد سینمایی بخشیده است.
در دوره پنجاهوسوم این جشنواره، بخشهای مختلفی از جمله جدیدترین سینمای لهستان، مسابقه فیلمسازان جوان «دور تا دریای بالتیک»، بخش ویژه سینمای ایران و نمایش فیلمهای پیش از اکران پیشبینی شده است.
برنامههای جانبی این رویداد نیز شامل کنسرتهای موسیقی، نمایشهای تئاتر و نشستهای گفتوگو با هنرمندان خواهد بود.
فیلم کوتاه «بیخوابی» پیش از این نیز در چند جشنواره بینالمللی حضور داشته و موفق به کسب جوایزی شده است. راهیابی این اثر به جشنواره «تابستان فیلم اینسکو» لهستان، پنجمین حضور بینالمللی آن و گام دیگری در مسیر حضور جهانی این فیلم کوتاه محسوب میشود.