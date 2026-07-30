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پس از ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت؛

مدیرکل ارشاد قزوین از بانوان اثرگذار در ثبت جهانی الموت تقدیر کرد

مدیرکل ارشاد قزوین از بانوان اثرگذار در ثبت جهانی الموت تقدیر کرد
کد خبر : 1820679
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با صدور پیامی، از تلاش‌های مریم مهدوی و حمیده چوپک در فرآیند ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت قدردانی کرد و این موفقیت را نمادی از جایگاه فرهنگی و تمدنی قزوین در عرصه جهانی دانست.

به گزارش ایلنا در قزوین، علی هوشمند در پی ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت، با صدور پیامی از نقش‌آفرینی بانوان متخصص حوزه میراث فرهنگی در تحقق این دستاورد ارزشمند قدردانی کرد.

وی در این پیام، ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت را نتیجه سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزه میراث فرهنگی دانست و تأکید کرد: این موفقیت، حاصل همدلی و کوشش افرادی است که با باور به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان، مسیر معرفی شایسته این میراث ارزشمند را به جامعه جهانی هموار کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در ادامه از مریم مهدوی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین و حمیده چوپک به دلیل نقش مؤثر و تلاش‌های مستمر در روند ثبت جهانی الموت تقدیر کرد.

هوشمند با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی اظهار کرد: ثبت جهانی الموت تنها یک دستاورد در حوزه میراث فرهنگی نیست، بلکه گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی استان قزوین در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به حفاظت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی هرچه بهتر هویت اصیل و غنی منطقه الموت و استان قزوین باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای فعالان حوزه میراث فرهنگی، بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای صیانت، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی از این میراث ارزشمند تأکید کرد.

 

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