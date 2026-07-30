پیشگامی استان مرکزی در زمینه دانش فنی و تدوین استانداردهای نان کامل

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ملی و سایر استان‌ها در حال اجرای این طرح هستند، اما استان مرکزی پیشگامی خود را در زمینه دانش فنی، تدوین استانداردها و تنظیم بازار آرد و نان حفظ کرده است. در نشست‌های ملی، از این استان به عنوان پیشرو برای ارائه تجربیات در این حوزه دعوت می‌شود.

وی به چالش‌های فرهنگی در آغاز مسیر طرح نهضت احیای نان کامل اشاره کرده و ادامه داد: در ابتدا به دلیل تغییر رنگ و ویژگی‌های ظاهری نان کامل، مقاومت‌هایی در جامعه مواجه وجود داشت. برخلاف آرد سفید که بسیاری از خواص تغذیه‌ای گندم در آن حذف شده و اغلب نشاسته باقی می‌ماند، نان کامل حاوی مواد مغذی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در این استان در راستای طرح نهضت احیای نان کامل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اقدامی سلامت‌محور با هدف ارتقاء سلامت عمومی همه اقشار جامعه است. هم‌اکنون تقاضا و کشش مناسبی در سطح استان برای استفاده از نان کامل ایجاد شده است.

ملکی تصریح کرد: برای رفع چالش‌های عنوان شده، اقدامات گسترده فرهنگی در دستور کار قرار گرفت تا شهروندان با ارزش‌های تغذیه‌ای نان کامل آشنا شوند و در این خصوص رسانه می‌تواند محور کلیدی باشد. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگ‌سازی برای معرفی ترکیبات حیاتی گندم و جوانه آن انجام شده است.

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