نماینده شیراز و زرقان:
افزایش دوباره قیمت بنزین، تکرار یک تجربه ناموفق است
دولت پیش از گرانی بنزین، سیاستهای غیرقیمتی را اجرا کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین، تأکید کرد: دولت باید از تجربههای ناموفق گذشته درس بگیرد و پیش از هرگونه اصلاح قیمتی، سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور را در حوزه انرژی به اجرا بگذارد.
به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی با اشاره به افزایش قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه در سال ۱۴۰۴ گفت: دولت در آن مقطع با هدف کاهش مصرف بنزین و حذف کارت اضطراری جایگاه، قیمت این نوع بنزین را از ۳ هزار به ۵ هزار تومان افزایش داد، اما نمایندگان مجلس با امضای حدود ۲۰۰ نفر در نامهای به رئیسجمهور تأکید کردند که ابتدا باید سیاستهای غیرقیمتی و اصلاح شیوه توزیع یارانه انرژی اجرا شود و سپس موضوع اصلاح قیمتها در دستور کار قرار گیرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: با وجود این هشدارها، دولت افزایش قیمت را اجرا کرد، اما نه مصرف بنزین کاهش یافت و نه وابستگی به کارت اضطراری جایگاه از بین رفت؛ بهگونهای که مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسید و همچنان حدود یکسوم سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه عرضه میشود.
حسینی با بیان اینکه اخبار غیررسمی از احتمال تکرار سیاست افزایش قیمت بنزین حکایت دارد، اظهار کرد: تکرار سیاستهای قیمتی بدون اجرای اصلاحات ساختاری، نمیتواند مشکل ناترازی سوخت را برطرف کند و تنها آثار منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
عضو شورای عالی انرژی کشور با اشاره به احکام ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اجرای سیاستهای غیرقیمتی را مطالبه مجلس دانست و گفت: انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، صدور صورتحساب الکترونیکی برای عرضه سوخت، توسعه استفاده از سیانجی، الپیجی و خودروهای برقی و همچنین توزیع عادلانه یارانه انرژی بر مبنای کد ملی و بعد خانوار، از مهمترین اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اجرای این سیاست ها علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند به کاهش قاچاق سوخت، توزیع عادلانه یارانهها و مدیریت مصرف انرژی کمک کند و پس از تحقق این اهداف، دولت در صورت لزوم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی تصمیمگیری کند.
حسینی در پایان با انتقاد از برخی تصمیمسازیهای سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: اصرار بر افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون اجرای قوانین مصوب و اصلاحات ساختاری، نهتنها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، بلکه در شرایط کنونی میتواند موجب افزایش نارضایتی عمومی شود.