اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز کانون در جنوب استان اردبیل

به گزارش ایلنا، حامد علامتی در بازدید از مرکز فرهنگی‌هنری کانون خلخال به همراه وزیر آموزش و پرورش مراکز کانون در جنوب استان اردبیل را مجموعه‌هایی پویا و اثرگذار توصیف کرد و با اشاره به نقش مهم این مراکز در رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کتابخانه‌های مراکز، مربیان و اعضای کودک و نوجوان، ستون‌های استوار کانون هستند و هر زمان این سه رکن در کنار هم با نشاط و انگیزه فعالیت کنند، مرکز فرهنگی نیز پویا، زنده و اثرگذار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مراکز فرهنگی افزود: توجه به تجهیز مراکز، بخشی مهم از مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به اعضاست و باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودکان و نوجوانان بتوانند در محیطی مناسب، خلاقیت و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های علمی در مراکز کانون، از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای مراکز کانون در شهرستان‌های خلخال و کوثر خبر داد و گفت: در کنار کتاب‌های ارسالی، تجهیزات فعالیت‌های علمی مانند آسمان‌نما و تلسکوپ در کنار وسایل بازی‌های فکری و حرکتی برای این مراکز پیش‌بینی شده است که در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

شرکت در نشست شورای آموزش و پرورش استان اردبیل، بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه تعلیم و تربیت، ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی اوقات فراغت دانش‌آموزان و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کوثر، از دیگر برنامه‌های سفر مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این استان بود.

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