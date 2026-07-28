به گزارش ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران تهیه و پیگیری پرونده ثبت جهانی قلعه الموت گفت: ثبت این اثر ارزشمند در فهرست میراث جهانی یونسکو، حاصل بیش از 20 سال تلاش، پیگیری و همدلی مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی است.

وی این دستاورد را نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی ملی و استانی برای صیانت از هویت تاریخی کشور دانست و گفت: استان قزوین همواره خاستگاه حکومت‌ها، تمدن‌ها و رخدادهای بزرگ تاریخی ایران بوده و قلعه الموت نیز نمادی از عظمت، هویت و پیشینه پرافتخار این سرزمین به شمار می‌رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، تأکید کرد: ثبت جهانی این اثر باعث شد صدای تاریخ، فرهنگ و هویت ایران اسلامی در بزرگ‌ترین سازمان فرهنگی جهان شنیده شود، ثبت جهانی قلعه الموت، تنها یک رخداد فرهنگی نیست، بلکه آغازگر مسیری تازه برای رشد گردشگری، معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه الموت و تقویت رونق اقتصادی استان قزوین خواهد بود.