به گزارش ایلنا، محمد عظیم‌ملک افزود: از مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌شود پیش از پایان ساعت کاری، نسبت به خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری اقدام کنند تا از مصرف بی‌رویه انرژی جلوگیری شود.

وی به نحوه فعالیت کاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان در روز روز سه‌شنبه 6 مرداد ماه اشاره کرده و ادامه داد: این مصوبه شامل دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان نمی‌شود و این مراکز مطابق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

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