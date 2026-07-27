کاهش ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان کردستان روز سهشنبه 6 مرداد ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان گفت: در پی افزایش دمای هوا و به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کاری تمام دستگاههای اجرایی استان در روز سهشنبه 6 مرداد ماه، از ساعت 7 تا 11 خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمد عظیمملک افزود: از مدیران تمامی دستگاههای اجرایی تقاضا میشود پیش از پایان ساعت کاری، نسبت به خاموش کردن سامانههای سرمایشی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری اقدام کنند تا از مصرف بیرویه انرژی جلوگیری شود.
وی به نحوه فعالیت کاری دستگاههای اجرایی خدماترسان در روز روز سهشنبه 6 مرداد ماه اشاره کرده و ادامه داد: این مصوبه شامل دستگاههای امدادی، عملیاتی و خدماترسان نمیشود و این مراکز مطابق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.