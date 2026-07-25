خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادارات مازندران فردا یکشنبه تعطیل است

ادارات مازندران فردا یکشنبه تعطیل است
کد خبر : 1818212
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار مازندران از تعطیلی تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی استان در روز یکشنبه هفته جاری به‌دلیل تداوم موج گرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی‌طوسی روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: حسب تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان با توجه به پیش‌بینی تداوم افزایش شدید دمای هوا و در راستای حفظ پایداری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی فعالیت‌های اداری و آموزشی در سطح استان گرفته شد.

وی افزود: این تصمیم با استناد به مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان و به‌منظور کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین برق و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از گرمای کم‌سابقه اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تصریح کرد: بر این اساس، تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز و مؤسسات آموزشی در روز یکشنبه، ۴ مردادماه، تعطیل خواهند بود.

قاسمی‌طوسی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در این روز به فعالیت خود ادامه داده و خدمات‌رسانی به مردم شریف استان را تداوم خواهند بخشید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل