ادارات مازندران فردا یکشنبه تعطیل است

به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی‌طوسی روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: حسب تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان با توجه به پیش‌بینی تداوم افزایش شدید دمای هوا و در راستای حفظ پایداری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی فعالیت‌های اداری و آموزشی در سطح استان گرفته شد.

وی افزود: این تصمیم با استناد به مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی ستاد مدیریت بحران استان و به‌منظور کاهش فشار بر زیرساخت‌های تأمین برق و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از گرمای کم‌سابقه اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تصریح کرد: بر این اساس، تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز و مؤسسات آموزشی در روز یکشنبه، ۴ مردادماه، تعطیل خواهند بود.

قاسمی‌طوسی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در این روز به فعالیت خود ادامه داده و خدمات‌رسانی به مردم شریف استان را تداوم خواهند بخشید.

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