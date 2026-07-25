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۳ هزار دانشجوی فارس در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی

۳ هزار دانشجوی فارس در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی
کد خبر : 1818153
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مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس از اعزام حدود ۳ هزار دانشجوی این استان برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین زاهدیان‌نژاد در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی استان فارس به عراق اظهار کرد: شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های استان برای حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند و در همین راستا، حدود ۳ هزار دانشجو با شعار «قوم‌لله» و با گام‌هایی استوار و دل‌هایی سرشار از عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، راهی این حماسه بزرگ می‌شوند.

وی با اشاره به نحوه اعزام دانشجویان افزود: کاروان راهیان اربعین دانشجویی استان فارس به‌صورت متمرکز و با هدایت بسیج دانشجویی استان اعزام می‌شود و سایر دانشجویان نیز از دانشگاه‌های مختلف استان به‌صورت تیمی و گروه‌های چندنفره در این مراسم حضور خواهند یافت.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی فارس با اشاره به حضور گسترده دانشجویان در راهپیمایی اربعین گفت: اقدامات و تحرکات دشمنان نمی‌تواند خللی در اراده مردم و حضور پرشور دانشجویان در این مسیر نورانی ایجاد کند و این حضور امسال نیز با شکوه و قوت بیشتری ادامه خواهد داشت.

زاهدیان‌نژاد با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی ادامه داد: بسیج دانشجویی فارس به‌عنوان دبیر ستاد اربعین دانشجویی استان، تلاش کرده است نقش محوری و هماهنگ‌کننده خود را در ساماندهی و تسهیل حضور دانشجویان در این حرکت عظیم ایفا کند.

وی پیاده‌روی اربعین حسینی را یک رزمایش بزرگ فرهنگی و حماسه‌ای اعتقادی دانست و گفت: حضور میلیونی عاشقان اهل‌بیت(ع) در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی و اقتدار جبهه حق و اعلام حضور در برابر جبهه باطل است.

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