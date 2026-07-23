قائمپناه از روند بازسازی پل شهید رئیسی در آزادراه شهید سلیمانی بازدید کرد/ تأکید بر تسریع در احیای زیرساخت آسیبدیده
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری با حضور در محل پل شهید رئیسی (B1) در آزادراه شهید سلیمانی استان البرز، از روند آواربرداری و بازسازی این پل بازدید کرد و بر ضرورت بهکارگیری همه ظرفیتهای ملی و استانی برای تسریع در تکمیل عملیات اجرایی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، به همراه مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با حضور در محل پل شهید رئیسی (B1) در آزادراه شهید سلیمانی، از روند آواربرداری، پاکسازی و بازسازی این پل بازدید و آخرین اقدامات انجامشده را بررسی کرد.
در جریان این بازدید، مسئولان فنی و اجرایی پروژه گزارشی از میزان خسارات واردشده، روند آواربرداری، برنامه زمانبندی بازسازی و پیشرفت عملیات اجرایی ارائه کردند.
قائمپناه با تأکید بر اهمیت راهبردی این محور ارتباطی، خواستار تسریع در روند بازسازی پل شد و بر لزوم بسیج تمامی ظرفیتهای ملی و استانی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این زیرساخت تأکید کرد.
استاندار البرز نیز با تشریح روند اقدامات انجامشده، گفت: عملیات آواربرداری و بازسازی این پل از نخستین ساعات پس از حادثه با استفاده از توان فنی و مهندسی استان آغاز شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، روند اجرای پروژه با سرعت و دقت در حال انجام است.
پل شهید رئیسی (B1) یکی از سازههای مهم آزادراه شهید سلیمانی و بخشی از شبکه ارتباطی شرق و غرب کلانشهر کرج به شمار میرود که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی آزادراه تهران ـ کرج و تسهیل دسترسی به مسیرهای مواصلاتی استان البرز دارد.
این پل در جریان حمله هوایی آمریکا در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ هدف اصابت موشک قرار گرفت و بر اثر شدت انفجار، بخش قابل توجهی از سازه آن تخریب شد. پس از وقوع این حادثه، عملیات آواربرداری و بازسازی با دستور دولت و با مشارکت دستگاههای اجرایی و مجموعههای فنی و عمرانی استان البرز در دستور کار قرار گرفت.