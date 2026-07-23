انفجارهای خارج از محدوده شهری دزفول، کنترل شده است

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این انفجارها کنترل شده بوده و خارج از منطقه شهری دزفول است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.

طی ماه‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات اگرچه در دور تازه‌ای از سر گرفته شده‌اند ولی همچنان با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.

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