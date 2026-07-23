انفجارهای خارج از محدوده شهری دزفول، کنترل شده است
روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول گفت: انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح امروز پنجشنبه توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط خارج از شهر دزفول انجام میشود.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول روز شنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: این انفجارها کنترل شده بوده و خارج از منطقه شهری دزفول است.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.
طی ماههای اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.
این حملات اگرچه در دور تازهای از سر گرفته شدهاند ولی همچنان با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شدهاند.
به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار دارد.