به گزارش ایلنا، سالار جیریایی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این نسخه از مجالس کمتر شناخته‌شده تعزیه، پس از پژوهش، بازخوانی و تنظیم، احیا شده و در آینده‌ای نزدیک با حضور شبیه‌خوانان استان رونمایی و اجرا خواهد شد.

وی به روایت این نسخه از مجلس تعزیه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: روایت این مجلس تعزیه بر پایه رویدادی واقعی از دوران قاجاریه شکل گرفته و مستندات تاریخی موجود، به شخصیت‌های این روایت و حضور آنان در آن دوران اشاره دارد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی اظهار داشت: همچنین صحنه‌هایی از حرکت زائران به سوی کربلا، اشتیاق آنان برای زیارت بارگاه سیدالشهدا امام حسین (ع) و فعالیت موکب‌های خدمت‌رسان در مسیر، از جلوه‌های شاخص این اثر هنری به شمار می‌رود.

جیریایی تصریح کرد: این مجلس جلوه‌ای از سبک زندگی اسلامی - ایرانی و فرهنگ زیارت را به تصویر می‌کشد. این نسخه تعزیه، با استناد به منابع تاریخی، نشان می‌دهد که پیاده‌روی کربلا، پیشینه‌ای دیرینه دارد و محدود به سال‌های اخیر نیست.

وی بیان داشت: اجرای این مجلس تعزیه به حضور 9 نسخه‌خوان نیاز دارد. همچنین از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، بازآفرینی فضای شهری کربلای قدیم است. به گونه‌ای که نام کوچه‌ها و محله‌های تاریخی این شهر نیز در متن مجلس آمده است.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی تأکید کرد: این مجلس تعزیه تاکنون برای بسیاری از علاقه‌مندان تعزیه ناشناخته بوده و احیای آن می‌تواند دریچه‌ای تازه برای معرفی بخشی از میراث نمایشی و آیینی ایران و تبیین پیشینه تاریخی زیارت اربعین باشد.

جیریایی به مؤلف و تنظیم‌کننده مجلس تعزیه «حکایت کربلا رفتن اعرابی بادیه‌نشین با پای پیاده» اشاره کرده و ابراز داشت: تنظیم این مجلس توسط اسماعیل مجللی، محقق و پژوهشگر تعزیه کشور و از شبیه‌خوانان استان مرکزی، انجام شده است.

وی به دیگر آثار این مؤلف اشاره داشته و اضافه کرد: اسماعیل مجللی پیش از این نیز با تألیف کتاب «شبیه‌نامه» و نگارش مجالس تعزیه «وفات حضرت ام‌البنین (س)» و «ابراهیم مجاب»، در حوزه پژوهش و تولید نسخه‌های تعزیه فعالیت داشته است.

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