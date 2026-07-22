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رئیس حوزه هنری استان خبر داد:

احیای نسخه تاریخی تعزیه «حکایت کربلا رفتن اعرابی بادیه‌نشین با پای پیاده» در استان مرکزی

احیای نسخه تاریخی تعزیه «حکایت کربلا رفتن اعرابی بادیه‌نشین با پای پیاده» در استان مرکزی
کد خبر : 1817180
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رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: همزمان با آغاز موسم پیاده‌روی اربعین حسینی، حوزه هنری این استان نسخه‌ای کمتر شناخته شده از تعزیه با عنوان «حکایت کربلا رفتن اعرابی بادیه‌نشین با پای پیاده» را احیا و برای اجرا آماده کرد.

به گزارش ایلنا، سالار جیریایی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این نسخه از مجالس کمتر شناخته‌شده تعزیه، پس از پژوهش، بازخوانی و تنظیم، احیا شده و در آینده‌ای نزدیک با حضور شبیه‌خوانان استان رونمایی و اجرا خواهد شد.

وی به روایت این نسخه از مجلس تعزیه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: روایت این مجلس تعزیه بر پایه رویدادی واقعی از دوران قاجاریه شکل گرفته و مستندات تاریخی موجود، به شخصیت‌های این روایت و حضور آنان در آن دوران اشاره دارد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی اظهار داشت: همچنین صحنه‌هایی از حرکت زائران به سوی کربلا، اشتیاق آنان برای زیارت بارگاه سیدالشهدا امام حسین (ع) و فعالیت موکب‌های خدمت‌رسان در مسیر، از جلوه‌های شاخص این اثر هنری به شمار می‌رود.

جیریایی تصریح کرد: این مجلس جلوه‌ای از سبک زندگی اسلامی - ایرانی و فرهنگ زیارت را به تصویر می‌کشد. این نسخه تعزیه، با استناد به منابع تاریخی، نشان می‌دهد که پیاده‌روی کربلا، پیشینه‌ای دیرینه دارد و محدود به سال‌های اخیر نیست.

وی بیان داشت: اجرای این مجلس تعزیه به حضور 9 نسخه‌خوان نیاز دارد. همچنین از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن، بازآفرینی فضای شهری کربلای قدیم است. به گونه‌ای که نام کوچه‌ها و محله‌های تاریخی این شهر نیز در متن مجلس آمده است.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی تأکید کرد: این مجلس تعزیه تاکنون برای بسیاری از علاقه‌مندان تعزیه ناشناخته بوده و احیای آن می‌تواند دریچه‌ای تازه برای معرفی بخشی از میراث نمایشی و آیینی ایران و تبیین پیشینه تاریخی زیارت اربعین باشد.

جیریایی به مؤلف و تنظیم‌کننده مجلس تعزیه «حکایت کربلا رفتن اعرابی بادیه‌نشین با پای پیاده» اشاره کرده و ابراز داشت: تنظیم این مجلس توسط اسماعیل مجللی، محقق و پژوهشگر تعزیه کشور و از شبیه‌خوانان استان مرکزی، انجام شده است.

وی به دیگر آثار این مؤلف اشاره داشته و اضافه کرد: اسماعیل مجللی پیش از این نیز با تألیف کتاب «شبیه‌نامه» و نگارش مجالس تعزیه «وفات حضرت ام‌البنین (س)» و «ابراهیم مجاب»، در حوزه پژوهش و تولید نسخه‌های تعزیه فعالیت داشته است.

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