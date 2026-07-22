خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تایید حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی به ۲ نقطه در چابهار و کنارک

تایید حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی به ۲ نقطه در چابهار و کنارک
کد خبر : 1816763
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: حملات بامداد امروز در محدوده چابهار و کنارک رخ داده و شرایط تحت کنترل قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سردار علی خلیل‌آبادی بامداد چهارشنبه، با تأیید وقوع حملاتی در بامداد امروز در محدوده شهرستان‌های چابهار و کنارک اظهار کرد: این اقدام با هوشیاری و آمادگی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به‌سرعت مدیریت و تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: شرایط منطقه تحت کنترل است و دستگاه‌های مسئول با اشراف کامل، اقدامات لازم را برای تأمین امنیت انجام داده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه روند عادی زندگی در منطقه برقرار است، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این رخداد، در صورت نیاز، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل