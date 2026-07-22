تایید حمله متجاوزانه دشمن آمریکایی به ۲ نقطه در چابهار و کنارک

به گزارش ایلنا، سردار علی خلیل‌آبادی بامداد چهارشنبه، با تأیید وقوع حملاتی در بامداد امروز در محدوده شهرستان‌های چابهار و کنارک اظهار کرد: این اقدام با هوشیاری و آمادگی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به‌سرعت مدیریت و تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: شرایط منطقه تحت کنترل است و دستگاه‌های مسئول با اشراف کامل، اقدامات لازم را برای تأمین امنیت انجام داده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه روند عادی زندگی در منطقه برقرار است، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این رخداد، در صورت نیاز، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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