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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

محکومیت 717 پرونده تخلف نانوایی‌ها در استان مرکزی

محکومیت 717 پرونده تخلف نانوایی‌ها در استان مرکزی
کد خبر : 1816625
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: در بازه زمانی 3 ماهه نخست سال جاری 717 پرونده تخلف نانوایی‌ها در این استان به محکومیت منجر شد. کارنامه 3 ماهه تعزیرات حکومتی استان در حوزه نانوایی‌ها شامل رسیدگی به 1091 پرونده تخلف و صدور حکم محکومیت بوده است.

به گزارش ایلنا، سعید نورالهی افزود: بیشترین سهم تخلفات نانوایی‌های استان مرکزی با حدود 470 پرونده به تعطیلی خودسرانه واحدهای خبازی اختصاص داشت. کم‌فروشی و کاهش وزن چانه یا نان نیز با تشکیل 265 پرونده در رتبه بعدی تخلفات نانوایی‌های این استان قرار داشته است.

وی ادامه داد: رعایت نکردن نظامات صنفی در 164 واحد خبازی، گران‌فروشی در 84 واحد و عرضه خارج از شبکه آرد در 25 واحد نانوایی از دیگر تخلفات این حوزه بود. در این راستا افزایش قیمت نان پایانی بر توجیه‌های اقتصادی برخی واحدهای نانوایی برای ارتکاب تخلف و گرانی نان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به دستاوردهایی که افزایش قیمت نان با خود به همراه داشته است اشاره کرده و اظهار داشت: افزایش قیمت نان، مواردی از جمله ضرورت رعایت وزن مصوب، کیفیت محصول، نرخ‌نامه و سایر ضوابط صنفی از سوی نانوایی‌ها را دوچندان کرده است.

نورالهی تصریح کرد: 139 تیم مشترک بازرسی با مشارکت تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف برای نظارت بر نانوایی‌های استان مرکزی تشکیل شد. فعالیت این تیم‌های بازرسی منجر به بازرسی از حدود 300 واحد نانوایی و تشکیل نزدیک به 90 پرونده تخلف شد.

وی بیان داشت: میزان رشد نظارت بر نانوایی‌های استان مرکزی در 3 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 104 درصد بوده است. در این بازه زمانی حدود 32 درصد از ظرفیت تیم‌های مشترک بازرسی در این استان به بررسی عملکرد واحدهای نانوایی اختصاص داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تأکید گرد: برخورد با تخلفات نانوایی‌ها پیش از اعلام قیمت جدید بیشتر بر اصلاح رویه‌ها، ارائه تذکر و ارشاد واحدهای صنفی استوار بود. پلمب یا نصب پارچه بر سردرب 25 واحد نانوایی متخلف نیز در نتیجه بازرسی‌ها و رسیدگی‌های این دوره انجام شد.

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