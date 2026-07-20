تولید ۲۰ هزار تُن پنیر لیقوان در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرامرز افشانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صادرات پنیر لیقوان برای توسعه صنعت تولید این فرآورده لبنی در استان، افزود: در زمان کنونی ۱۵۰ واحد دارای مجوز و کارگاه‌های تولیدی در استان به تولید پنیر لیقوان مشغول هستند.

وی اظهار کرد: از این تعداد، ۱۹ واحد در روستای لیقوان و ۳۱ واحد در سایر نقاط استان فعالیت دارند و این واحدها برای صدها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت شیر خام، خوراک دام و کاهش تولید شیر گوسفندی، گفت: این عوامل موجب افت تولید برخی واحدها، کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت پنیر لیقوان در سال جاری شده است.

افشانی، ادامه داد: حمایت از دامداران، افزایش تولید شیر باکیفیت، استانداردسازی، بسته‌بندی مناسب، برندسازی و توسعه صادرات باید به صورت همزمان دنبال شود تا ضمن حفظ اصالت این محصول، ظرفیت حضور آن در بازارهای جهانی نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۴۵۰ تن پنیر لیقوان از استان صادر شد که بخش عمده آن به شکل صادرات چمدانی بود، یادآور شد: این محصول اکنون به کشورهایی مانند عراق، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود و به میزان محدود نیز در بازارهای اروپا و آمریکای شمالی عرضه می شود.

افشانی، مهم‌ترین چالش‌های این صنعت را خشکسالی، کاهش مراتع، افزایش هزینه‌های تولید، عرضه محصولات غیراستاندارد، ضعف در برندسازی، نبود ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی و محدودیت‌های صادراتی اعلام کرد و افزود: با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه بازارهای صادراتی می‌توان جایگاه جهانی پنیر لیقوان را به شکل قابل توجهی ارتقا داد.

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