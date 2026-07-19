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حضور ۱۵۰ هزار دانش‌آموز البرزی در پایگاه‌های تابستانی غنی‌سازی اوقات فراغت

حضور ۱۵۰ هزار دانش‌آموز البرزی در پایگاه‌های تابستانی غنی‌سازی اوقات فراغت
کد خبر : 1815431
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معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز از حضور ۱۵۰ هزار دانش‌آموز این استان در یک‌هزار پایگاه غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با رویکرد تربیتی و مهارتی و با هدف تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از البرز، فرهاد منظوری با اشاره به شعار پایگاه‌های تابستانی امسال با عنوان «تابستان، میدان نقش و اراده با میدان‌داری نسل بعثت» اظهار کرد: برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی با هدف استفاده مطلوب از ظرفیت تعطیلات تابستان، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، افزایش نشاط دانش‌آموزان و شناسایی و شکوفایی استعدادهای آنان طراحی شده است.

وی افزود: در این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد فضایی شاد و بانشاط، آموزش مهارت‌های کاربردی نیز مورد توجه قرار گرفته و دوره‌های متنوعی در حوزه‌های مهارتی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و تربیتی برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، یک‌هزار پایگاه تابستانی در کانون‌های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه‌ها، مدارس، پژوهش‌سراها، دارالقرآن‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز مشاوره و روان‌شناختی استان فعال شده است.

منظوری با اشاره به برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانش‌آموزان گفت: گرمای هوا، برگزاری امتحانات، برخی مناسبت‌ها و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر ممکن است بر میزان مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های تابستانی تأثیر بگذارد، اما آموزش و پرورش از تمامی ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تقویت برنامه‌های اوقات فراغت استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به محورهای آموزشی برنامه‌های تابستانی بیان کرد: دوره‌های آموزشی در حوزه مهارت‌های آموزشی و شغلی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، برنامه‌های ورزشی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و برنامه‌های تربیتی و اجتماعی در پایگاه‌های تابستانی در حال برگزاری است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرز گفت: آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی، کارآفرینی، سواد رسانه‌ای، امنیت فضای مجازی، تشخیص اخبار جعلی، هوش مصنوعی، تحلیل داده، مهندسی پرامپت، تفکر انتقادی، هوش هیجانی، مدیریت استرس و تاب‌آوری از مهم‌ترین سرفصل‌های آموزشی امسال در پایگاه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی استان به شمار می‌رود.

منظوری هدف از اجرای این برنامه‌ها را آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در دنیای امروز و آینده، افزایش قدرت تحلیل، تقویت مهارت حل مسئله، ارتقای سواد دیجیتال و پرورش ذهن خلاق و مسئولیت‌پذیر عنوان کرد.

وی با تأکید بر توجه به تفاوت‌های مناطق مختلف استان افزود: برنامه‌های اوقات فراغت بر اساس نیازسنجی انجام‌شده و متناسب با شرایط مناطق مختلف البرز اجرا می‌شود و مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر که در اولویت برنامه‌ریزی قرار گرفته‌اند، از امکانات و خدمات بیشتری بهره‌مند خواهند شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت تابستان امسال، چهار هزار مربی مسئولیت آموزش و ارائه خدمات تربیتی و مهارتی به دانش‌آموزان استان را بر عهده دارند.

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