تثبیت پروژه 4 ساله نان کامل در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: بازخوردهای دریافتی از شهروندان نشان می‌دهد که کیفیت نان‌های کامل تولیدی، از نان‌های معمولی برتر است. برای تضمین این کیفیت، نظارت مستمری بر فرآیند تولید و همچنین آموزش‌های چهره‌به‌چهره به نانواها در خصوص مهارت‌های لازم برای پخت صحیح این نوع نان انجام می‌شود.

وی به طرح‌های تشویقی در نظر گرفته شده اشاره کرده و ادامه داد: طرح‌های تشویقی ویژه‌ای برای نانوایی‌ها با هدف توسعه سهم نان کامل در سبد غذایی جامعه در نظر گرفته شده است. هدف از این اقدامات، جذب مشتری بیشتر و افزایش ظرفیت تولید نان کامل است که این محصول بیش از قبل در دسترس شهروندان قرار بگیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: اگرچه هزینه تولید نان کامل نسبت به نان معمولی با تفاوت‌هایی همراه است، اما این موضوع نباید مانع از توسعه آن شود. چرا که هدف اصلی، ارتقاء سلامت عمومی است و همین تفاوت‌های ساختاری، انگیزه‌ای برای ورود به بخش‌های دانش‌بنیان در تولید نان کامل است.

ملکی به ویژگی‌های نان کامل اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: نان کامل از نظر علمی به دلیل ترکیبات مغذی و فیبر بالا، ویژگی‌های متفاوتی در نگهداری دارد. برای این موضوع، در خصوص بهبود کیفیت و اصلاح روش‌های نگهداری نان کامل تمرکز شده تا ضمن حفظ ارزش تغذیه‌ای، ماندگاری مطلوب نان فراهم شود.

وی به وضعیت تأمین آرد کامل در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: هم‌اکنون تعدادی کارخانه در این استان فعال هستند که آرد کامل را تولید می‌کنند. بزرگترین واحد تولید آرد کامل کشور مربوط به این استان است. بر این اساس استان مرکزی در حوزه تولید آرد و نان کامل در صدر استان‌های کشور قرار دارد.

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