شهادت مأمور انتظامی در شهرستان بویراحمد هنگام اجرای مأموریت قضایی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدمهدی شرفیان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی دمچنار در اجرای دستور مقام قضایی، ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز برای شناسایی سلاح غیرمجاز و دستگیری عاملان یک درگیری به منطقه عشایری «زنگوا» در شهرستان بویراحمد اعزام شدند.

وی افزود: مأموران به محض ورود به محل و پس از پیاده شدن از خودرو، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند که در پی این اقدام، ستوان‌یکم رحمت‌الله سجادی‌مهر از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ضاربان مسلح پس از تیراندازی با یک دستگاه خودرو از محل حادثه متواری شدند که بلافاصله با اجرای طرح مهار در سطح استان، ۲ نفر از متهمان دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به یگان انتظامی منتقل شدند.

سرهنگ شرفیان با اشاره به ادامه روند رسیدگی به این پرونده، تصریح کرد: بررسی ابعاد حادثه و اقدامات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از نهایی شدن بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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