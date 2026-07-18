شهادت مأمور انتظامی در شهرستان بویراحمد هنگام اجرای مأموریت قضایی
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از شهادت یکی از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد در جریان اجرای مأموریت قضایی برای شناسایی سلاح غیرمجاز و دستگیری عاملان یک درگیری خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدمهدی شرفیان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی دمچنار در اجرای دستور مقام قضایی، ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز برای شناسایی سلاح غیرمجاز و دستگیری عاملان یک درگیری به منطقه عشایری «زنگوا» در شهرستان بویراحمد اعزام شدند.
وی افزود: مأموران به محض ورود به محل و پس از پیاده شدن از خودرو، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند که در پی این اقدام، ستوانیکم رحمتالله سجادیمهر از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ضاربان مسلح پس از تیراندازی با یک دستگاه خودرو از محل حادثه متواری شدند که بلافاصله با اجرای طرح مهار در سطح استان، ۲ نفر از متهمان دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به یگان انتظامی منتقل شدند.
سرهنگ شرفیان با اشاره به ادامه روند رسیدگی به این پرونده، تصریح کرد: بررسی ابعاد حادثه و اقدامات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از نهایی شدن بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.