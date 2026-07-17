فرماندار شهرستان بوشهر تکذیب کرد:
هیچ گزارشی مبنی بر اصابت پرتابههای دشمن در بوشهر دریافت نشده است / از دامن زدن به شایعات خودداری شود
فرماندار شهرستان بوشهر شایعات منتشر شده در فضای مجازی را تکذیب کرده و گفت: تاکنون و در چند ساعت اخیر هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت پرتابههای دشمن در شهر بوشهر دریافت نشده است. در این راستا از تقاضا میشود شهروندان اخبار را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا، محمد مظفری افزود: برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی، تاکنون و در چند ساعت اخیر هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت پرتابههای دشمن در شهر بوشهر دریافت نشده است. بنابراین از شهروندان تقاضا میشود برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات، تنها به منابع خبری رسمی و رسانههای معتبر مراجعه کنند.
وی بر ضرورت جلوگیری از انتشار شایعات تأکید کرده و ادامه داد: انتشار و بازنشر اخبار تأیید نشده مصداق بارز نشر اکاذیب است و موجب تشویش اذهان عمومی میشود. از شهروندان انتظار میرود از دامن زدن به شایعات و انتشار اخبار بیاساس و کذب خودداری کنند. در شرایط فعالی حفظ آرامش عمومی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.